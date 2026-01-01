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Les 10 et 13 août

Deux rendez-vous qui font du bien à la Salle Pauline-Julien

durée 10h00
10 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Les citoyens de Sainte-Geneviève et de l'ouest de l'île de Montréal sont conviés cette semaine à deux rendez-vous culturels qui prendront place à la Salle Pauline-Julien. Le premier se tiendra ce lundi 10 août en soirée et le second aura lieu le jeudi 13 août à 19 h. 

C'est sous la forme d'une projection du film On ira que la première soirée culturelle se tiendra à la Salle Pauline-Julien. Dès 19 h 30, les intéressés plongeront dans l'univers de ce film français de 97 minutes mettant en vedette Hélène Vincent, Pierre Lottin et David Ayala. Voici le synopsis: 

Marie, 80 ans, entraîne son fils et sa petite-fille dans un voyage vers la Suisse sous le prétexte d'un mystérieux héritage. Derrière ce mensonge se cache pourtant une décision qui bouleversera toute la famille.

À la fois drôle, touchant et profondément humain, On ira est un road movie rempli de tendresse qui aborde avec délicatesse les liens familiaux, les derniers choix de vie et l'importance de profiter pleinement du temps passé ensemble.

Envie d'y assister? C'est possible en déboursant 10 $, prix incluant les taxes, frais de service et le stationnement. 

La deuxième soirée culturelle aura pour protagoniste le duo composé de Mimi O’Bonsawin, une autrice-compositrice-interprète franco-ontarienne et W8banaki (Abénakise), membre de la Première Nation d’Odanak. Elle se tiendra le 13 août à 19 h à l'amphithéâtre extérieur de la Salle Pauline-Julien.

 Sa musique, à la fois influencée par ses origines autochtones et la pop acoustique, est portée par des textes sensibles, des rythmes organiques et une profonde connexion à la nature.

En cas de pluie, l’événement se tiendra à l’intérieur de la Salle Pauline-Julien et vous serez avisé par courriel le jour même. Présenté en collaboration avec l'Arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte−Geneviève et Revline Media. 

On peut y assister gratuitement en réservant sa place. 

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