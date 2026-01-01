Violoncelle et piano pour clore les spectacles d'été à la Maison Trestler

Dans le cadre de sa série Concerts d'été, la Maison Trestler accueillera pour son 8e et dernier concert de la saison le duo Chartré-Salov, avec le violoncelliste, Thomas Chartré et le pianiste, Serhiy Salov.

Natif d’Ukraine, Serhiy Salov fait ses débuts devant public à l'âge de 11 ans avec l'orchestre national d'Ukraine, interprétant le Concerto en la mineur de Grieg. L'année suivante, il donne son premier récital solo à la salle de la Philharmonie de sa ville natale.

A l'âge de 15 ans, il est admis à l'école supérieure de musique de Freiburg (Allemagne) dans la classe de Michel Béroff. Diplômé, il se rend ensuite à Londres pour quatre années de maîtrise à la Guildhall School of Music and Drama où il accumule une expérience riche et polyvalente en tant que pianiste de récital, chambriste et soliste avec orchestre. Il travaille avec des musiciens de renom et se produit avec les orchestres symphoniques de Montréal, Québec, Calgary, Salt Lake City, Tokyo et Berlin, l'Orchestre National de Radio France, ainsi que le Philharmonia, le Royal Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic, the Philadelphia et le City of London Sinfonia.

En plus de sa participation régulière aux festivals les plus prestigieux, il a reçu de nombreux prix internationaux, dont trois premiers prix (Dudley 2000, Épinal 2001, Montréal 2004), deux second prix (Gina Bachauer 2010 et Cincinnati 2012), ainsi que les prix du public à Montréal et Tromso.

Fasciné par l’univers d’un large orchestre symphonique postromantique, Serhiy crée de nombreuses versions pour piano des œuvres issues de ce répertoire, entre autres les versions complètes des ballets « Pétrouchka » et « Le Sacre du Printemps » de Stravinski, « Nocturnes» de Debussy, « Une nuit sur le mont chauve » de Moussorgski.

Son premier CD Autour de Chostakovitch a été couronné Disque classique de l'année 2007 aux Prix Opus, et son second Le Printemps sacré des Slaves a été encensé par la critique, notamment en raison de son audacieuse version pour piano solo du « Sacre du printemps » de Stravinski.

Violoncelliste au rayonnement international, Thomas Chartré se distingue par la profondeur et la sensibilité de son jeu. Il s’est produit en tant que soliste et chambriste en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Au Canada, il a été invité à plusieurs reprises par l’Orchestre de la Francophonie et a participé à des festivals tels que l’Elora Festival et le Festival Concerts aux Îles du Bic. Violoncelle solo du Hyogo Performing Arts Center Orchestra en 2017-2018, il a interprété la Neuvième Symphonie de Beethoven devant une chorale de 10 000 chanteurs lors du Suntory 10 000 Freude, l’un des plus importants événements de musique classique au monde. En 2019, il a interprété le Concerto de Dvořák au Carnegie Hall avec la New York Sinfonietta.

Son excellence artistique a été saluée par de nombreuses distinctions, dont le premier prix au Concours de musique du Canada, le prêt du prestigieux violoncelle « Gand Père » par la Banque d’instruments du Conseil des arts du Canada et le prix Sylva-Gelber.

Chambriste engagé, membre de l’Ensemble Callinos et du Duo Chartré-Salov, il s’est produit en tournée avec Debut Atlantic et Jeunesses musicales Canada dans les provinces maritimes, en Ontario et au Québec. Formé auprès de maîtres tels que Michel Strauss, Roland Pidoux, Paul Katz et Yegor Dyachkov, il détient deux maîtrises du New England Conservatory et du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, ainsi qu’un doctorat de l’Université de Montréal.

Il joue sur un violoncelle Joannes Baptista Ceruti de 1815 et un archet Marcel Fétique, généreusement prêtés par Canimex.

Au programme :

Sur les flots

Sonate en do op. 28 Rhené-Baton

Andante tranquillo – Allegro vivo e agitato

Andante un poco maestoso

Allegro vivo – Largo e maestoso

La mer Ropartz

Berceuse du marin Aubert

Sonate pour violoncelle et piano Cras

Allegro

Pause

Nocturnes L. 98 Debussy (arr. Serhiy Salov)

III. Sirènes

La mer : Jaëll

Quatre heures du matin

Reflets Boulanger

Sonate No. 2 pour violoncelle et piano Ropartz

Lent – Ardent

Lent et calme

Très lent – Assez animé

Notez que certaines modifications au programme peuvent être effectuées par les artistes.

Billets : 42 $ - Réservation requise au 450 455-6290.