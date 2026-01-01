Quoi faire les jours de pluie?

Si les prochains jours s'annoncent plutôt gris et si que vous êtes en vacances, peut-être cherchez-vous une activité à faire en famille ou en couple? Pluie ou soleil, la région de Vaudreuil-Soulanges regorge de trucs à faire.

Voici donc quatre activités à faire dans la région ou juste un peu plus loin.

1: Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

En plus de son exposition permanente, des expositions temporaires sont présentées aux fervents d’arts et d'histoire. Ceci dit, peut-être aurez-vous la chance de croiser Cyprienne, la petite souris vivant au Musée!

2: Le Bricolo Café

Situé à Vaudreuil-Dorion, tout près du Musée régional, le Bricolo café offre la chance de laisser aller votre créativité et de créer une oeuvre en céramique. L’équipe du café vous propose un large éventail de pièces auxquelles il ne vous reste qu’à ajouter vos couleurs.

3: Le cinéma

Quoi de mieux que de profiter d'une journée grise pour aller au cinéma en famille. Parmi les films à l'affiche à Dorion, soulignons Les Schtroumpfs, Les 4 Fantastiques: premiers pas, Superman, Le Monde jurassique: la renaissance et Menteuse.

4: Visite des centrales d’Hydro-Québec

Une visite avec les guides d'Hydro-Québec, vulgarisateurs accomplis, permet aux visiteurs de comprendre l'abc de la production d'électricité et de découvrir les réalisations du génie québécois.

Près de Vaudreuil-Soulanges, deux centrales proposent de telles activités:

La Centrale de Carillon

Située au cœur d'un pôle récréotouristique, la centrale de Carillon jouxte le lieu historique national du Canal-de-Carillon. Mise en service en 1963, la centrale de Carillon est un symbole de l'innovation québécoise. En plus d'être la première centrale du Québec construite sous la supervision d'ingénieurs uniquement francophones, elle est également la première qui a été aménagée exclusivement par des employés et employées d'Hydro-Québec.

La Centrale de Beauharnois

Située au cœur de Beauharnois, dans le secteur de Melocheville en Montérégie, cette centrale exceptionnelle existe depuis 1932. Désignée lieu historique national, elle est la plus puissante centrale au fil de l'eau d'Hydro-Québec et l'une des plus grandes du monde.

Si vous ne souhaitez pas sortir de la maison, profitez-en pour cuisiner, faire des expériences scientifiques, camper dans le salon, ou encore, pour fabriquer des bombes de bain. Amusez-vous!