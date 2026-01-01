Félix Leclerc : l'auteur-compositeur-interprète aurait célébré ses 112 ans

Ce samedi 2 août marquait le 112e anniversaire de naissance de Félix Leclerc. Reconnu comme étant le père de la chanson québécoise, il est l'une des plus importantes personnalités culturelles de l'histoire du Québec. Son oeuvre compte près de 150 chansons originales pour la plus grande majorité, composées ici, à Vaudreuil-Dorion.

Félix Leclerc, né le 2 août 1914 à La Tuque, a résidé à Vaudreuil de 1945 à 1966, une période féconde marquée par la création de plusieurs de ses chansons les plus emblématiques, dont « Moi, mes souliers », « Le P'tit Bonheur » et « L'Hymne au printemps »,

Sa maison, située au 186, chemin de l’Anse, est aujourd’hui le seul bâtiment qu’il a habité encore existant dans la région. Félix Leclerc a également résidé dans deux autres maisons à Vaudreuil-Dorion avant de s'établir chemin de l’Anse, en 1956.

Durant cette période, il publie notamment Le Fou de l’Île (1958), Le Calepin d’un flâneur (1960), une autobiographie ainsi que plusieurs pièces de théâtre. En 1958, le réalisateur Claude Jutra y tourne le documentaire Félix Leclerc, troubadour.

L’auteur privilégie la mansarde comme lieu d’écriture, tandis que la grange – aujourd’hui disparue – qu’il surnommait « l’auberge des morts subites », servait de lieu de répétition pour la pièce du même nom, présentée à Montréal en 1963.

Classée immeuble patrimonial en 2009, la maison est devenue un lieu de mémoire et de diffusion culturelle.

Transformée en centre culturel par la Ville de Vaudreuil-Dorion, la Maison Félix-Leclerc perpétue la mémoire de l’auteur-compositeur dans un cadre paisible, en bordure du lac des Deux Montagnes. Les lieux reflètent toujours l’esprit de celui qui s’y retirait pour écrire, rêver et cultiver un art libre et profondément québécois.

Une vie consacrée aux arts et à la culture

Avant de devenir une figure centrale de la chanson québécoise, Félix Leclerc a exercé plusieurs métiers et collaboré à des séries radiophoniques, notamment à Radio-Canada. Il s’est fait remarquer dès les années 1940 pour son talent de scripteur, d’acteur et de dramaturge.

C’est toutefois en tant que chansonnier qu’il a marqué l’histoire. Repéré à Montréal par l’impresario parisien Jacques Canetti, il connaît une renommée fulgurante en France dès 1950, avant de revenir au Québec et de poursuivre une carrière transatlantique.

En 1977, il reçoit le prix Denise-Pelletier pour l’ensemble de son œuvre dans les arts de la scène. Il s’éteint à l’Île d’Orléans en 1988, à l’âge de 74 ans.

Un héritage culturel indélébile

Souvent désigné comme le père de la chanson québécoise, Félix Leclerc a pavé la voie à toute une génération d’artistes engagés. Son œuvre poétique et militante, enracinée dans la langue française et la vie rurale, a façonné l’identité culturelle du Québec.

Son influence perdure aujourd’hui, notamment à travers les Prix Félix, l’autoroute Félix-Leclerc, et de nombreuses institutions portant son nom. D'ailleurs, à Vaudreuil-Dorion, l'école primaire l'Hymne-au-Printemps a été nommée ainsi en mémoire de l'artiste qui a composé cette pièce, sur le chemin de l'Anse.