Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre
Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;
Samedi 8 août:
Ville de Hudson
Quoi: Vente de livres usagés d'août;
Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Hudson, Québec, Canada, J0P 1J0);
Quand: 10 h à 14 h;
Municipalité de Sainte-Marthe
Quoi: Complètement poulet;
Où: 776 rue des Loisirs, Sainte-Marthe, Québec, Canada, J0P 1W0);
Quand: Dès 15 h;
Ville de Pincourt
Quoi: Journée des pompiers de Pincourt;
Où: Parc Bellevue ( 260 rue Bellevue, Pincourt, Québec, Canada, J7V 4A8);
Quand: Midi à 23 h;
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Festival des arts;
Où: Parc Delpha-Sauvé (240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 1B8);
Quand: 11 h à 16 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Festifleurs;
Où: La Belle de Coteau-du-Lac (75 route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);
Quand: Heures variables;
Municipalité des Cèdres
Quoi: ArchéoTour guidé en kayak et planche à pagaie (point de rencontre: stationnement les Cèdres via le chemin Saint-Féréol);
Où: 2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades, Québec, Canada, J0P 1M0);
Quand: 9 h à midi trente;
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Activités culturelles au Placottoir du Canal de Soulanges (La mallette à bijoux);
Où: 2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades, Québec, Canada, J0P 1M0);
Quand: Heures variables;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Spectacle de Joffrey Charles;
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 19 h 30;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Spectacle de Last Call Band;
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3)
Quand: 19 h à 22 h;
Municipalité de Les Coteaux
Quoi: Samedis Zen au canal;
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre;
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Quoi: Spectacle de Alexis Arbour, chansonnier québécois;
Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6);
Quand: Dès 19 h;
Dimanche 9 août:
Municipalité de Pointe-Fortune
Quoi: Table champêtre - La cabane à miel;
Où: Ferme Les Petites Écores - 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0;
Quand: 11 h 30 à 14 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Dimanches sportifs : séance de zumba;
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 11 h;
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Festival des arts;
Où: Parc Delpha-Sauvé (240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 1B8);
Quand: 11 h à 16 h;