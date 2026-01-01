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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

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8 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. 

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo 
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée; 

Samedi 8 août: 

Ville de Hudson 
Quoi: Vente de livres usagés d'août; 
Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Hudson, Québec, Canada, J0P 1J0); 
Quand: 10 h à 14 h; 

Municipalité de Sainte-Marthe 
Quoi: Complètement poulet; 
Où: 776 rue des Loisirs, Sainte-Marthe, Québec, Canada, J0P 1W0); 
Quand: Dès 15 h; 

Ville de Pincourt
Quoi: Journée des pompiers de Pincourt; 
Où: Parc Bellevue ( 260 rue Bellevue, Pincourt, Québec, Canada, J7V 4A8); 
Quand: Midi à 23 h; 

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
Quoi: Festival des arts; 
Où: Parc Delpha-Sauvé (240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 1B8); 
Quand: 11 h à 16 h; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Festifleurs; 
Où: La Belle de Coteau-du-Lac (75 route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0); 
Quand: Heures variables; 

Municipalité des Cèdres 
Quoi: ArchéoTour guidé en kayak et planche à pagaie (point de rencontre: stationnement les Cèdres via le chemin Saint-Féréol); 
Où: 2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades, Québec, Canada, J0P 1M0); 
Quand: 9 h à midi trente; 

Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Activités culturelles au Placottoir du Canal de Soulanges (La mallette à bijoux); 
Où: 2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades, Québec, Canada, J0P 1M0); 
Quand: Heures variables; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Spectacle de Joffrey Charles; 
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 19 h 30; 

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Spectacle de Last Call Band; 
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3) 
Quand: 19 h à 22 h; 

Municipalité de Les Coteaux
Quoi: Samedis Zen au canal; 
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre; 

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil 
Quoi: Spectacle de Alexis Arbour, chansonnier québécois; 
Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6); 
Quand: Dès 19 h; 

Dimanche 9 août: 

 Municipalité de Pointe-Fortune 
Quoi: Table champêtre - La cabane à miel; 
Où: Ferme Les Petites Écores - 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0; 
Quand: 11 h 30 à 14 h; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Dimanches sportifs : séance de zumba; 
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 11 h; 

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
Quoi: Festival des arts; 
Où: Parc Delpha-Sauvé (240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 1B8); 
Quand: 11 h à 16 h; 

 

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