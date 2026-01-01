Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 jusqu'au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo

Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;

Vendredi 7 août:

Ville de Hudson

Quoi: Vente de livres usagés d'août;

Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Hudson, Québec, Canada, J0P 1J0);

Quand: 10 h à 14 h;

Ville de Hudson

Quoi: Soirée ados

Où: Parc Saint-Thomas (rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 16 h à 22 h;

Ville de Hudson

Quoi: Cinéma sous les étoiles;

Où: Parc Saint-Thomas (rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 20 h 30 à 22 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Spectacle de Catch the Pin-Ups;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 19 h 30;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Spectacle de Marie-Pierre Leduc et danse en ligne animée dès 18 h;

Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3)

Quand: 19 h à 22 h;

Ville de Saint-Zotique

Quoi: Vendredis chauds à la Plage (Spectacle de Midnight Crush);

Où: Plage municipale (105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P 1Z0);

Quand: 19 h 30;

Samedi 8 août:

Ville de Hudson

Quoi: Vente de livres usagés d'août;

Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Hudson, Québec, Canada, J0P 1J0);

Quand: 10 h à 14 h;

Municipalité de Sainte-Marthe

Quoi: Complètement poulet;

Où: 776 rue des Loisirs, Sainte-Marthe, Québec, Canada, J0P 1W0);

Quand: Dès 15 h;

Ville de Pincourt

Quoi: Journée des pompiers de Pincourt;

Où: Parc Bellevue ( 260 rue Bellevue, Pincourt, Québec, Canada, J7V 4A8);

Quand: Midi à 23 h;

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Festival des arts;

Où: Parc Delpha-Sauvé (240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 1B8);

Quand: 11 h à 16 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Festifleurs;

Où: La Belle de Coteau-du-Lac (75 route 201, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);

Quand: Heures variables;

Municipalité des Cèdres

Quoi: ArchéoTour guidé en kayak et planche à pagaie (point de rencontre: stationnement les Cèdres via le chemin Saint-Féréol);

Où: 2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades, Québec, Canada, J0P 1M0);

Quand: 9 h à midi trente;

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Activités culturelles au Placottoir du Canal de Soulanges (La mallette à bijoux);

Où: 2 chemin du Canal, Pointe-des-Cascades, Québec, Canada, J0P 1M0);

Quand: Heures variables;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Spectacle de Joffrey Charles;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 19 h 30;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Spectacle de Last Call Band;

Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3)

Quand: 19 h à 22 h;

Municipalité de Les Coteaux

Quoi: Samedis Zen au canal;

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre;

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil

Quoi: Spectacle de Alexis Arbour, chansonnier québécois;

Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6);

Quand: Dès 19 h;

Dimanche 9 août:

Municipalité de Pointe-Fortune

Quoi: Table champêtre - La cabane à miel;

Où: Ferme Les Petites Écores - 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0;

Quand: 11 h 30 à 14 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Dimanches sportifs : séance de zumba;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 11 h;

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Festival des arts;

Où: Parc Delpha-Sauvé (240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 1B8);

Quand: 11 h à 16 h;