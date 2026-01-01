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À Les Coteaux

Artistes recherchés pour une exposition automnale

durée 12h00
6 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

L’automne s'en vient, et la magie des Fêtes se prépare déjà à l’Édifice Laurier-Léger des Coteaux. En collaboration avec la ROUTE des ARTS de Vaudreuil-Soulanges, la localité lance un appel de candidatures aux artistes du territoire pour l'Exposition collective automnale des Rendez-vous Art\Culture. 

Afin d'encourager l'achat local et d'offrir des cadeaux d'art accessibles, cette édition acceptera exclusivement les petites œuvres d'une dimension maximale de 12'' x 12". Peintres, joailliers, ébénistes, vitraillistes, céramistes et artisans de tous horizons y sont attendus. 

La démarche se tiendra du 2 octobre au 20 décembre prochain et le vernissage avec présence requise aura lieu le vendredi 2 octobre.  L'exposition se tiendra à l'Édifice Laurier-Léger  sis au 199, rue Principale, Les Coteaux. 

Chaque artiste a la possibilité de présenter une à trois oeuvres à un comité de sélection. Pour le faire, il faudra débourser 25 $ pour une oeuvre, 35 $ pour deux et 45 $ pour trois. De plus, l'artiste devra assurer une présence à tour de rôle durant les fins de semaine pour échanger avec les visiteurs. C'est la vitrine parfaite pour faire briller votre talent à l'approche du temps des Fêtes !

Les créateurs intéressés sont invités à remplir le formulaire suivant avant le 6 septembre prochain, date limite pour l'inscription: https://forms.gle/wscZJoNjyKGv5HPA9

 

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