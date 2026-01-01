Journée des pompiers: entraves à prévoir à Pincourt

La Ville de Pincourt met la touche finale à l'édition 2026 de la Journée des pompiers qui mettra en vedette le groupe Bleu Jeans Bleu. L'activité qui se tiendra le samedi 8 août nécessite des entraves sur le territoire municipal qui débutent dès le mercredi 5 août.

Dans un premier temps, pour des raisons de sécurité, afin de permettre la préparation de la Journée des pompiers ainsi que la désinstallation :

- Le parc Bellevue est fermé à partir du mercredi 5 août en après-midi jusqu'à midi le samedi 8 août;

- La rue Monseigneur-Langlois est aussi fermée à partir de la même date, jusqu'au lundi 10 août en matinée.

- Le Centre Nautique est fermé du jeudi 6 août au dimanche 9 août;

Afin d'assurer le bon déroulement de la Journée des Pompiers, le stationnement des terrains de tennis du parc Bellevue sera fermé à partir du vendredi 7 août, et ce, jusqu'au dimanche 10 août à 7 h. Tout véhicule stationné dans cette zone durant cette période sera sujet à remorquage.

De plus, la Ville demande de ne pas stationner dans les rues du parcours du défilé des véhicules d'urgence, entre midi et 14 h le samedi 8 août pour permettre aux véhicules d’urgence de circuler librement.