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Dès le mercredi 5 août

Journée des pompiers: entraves à prévoir à Pincourt

durée 14h00
5 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Ville de Pincourt met la touche finale à l'édition 2026 de la Journée des pompiers qui mettra en vedette le groupe Bleu Jeans Bleu. L'activité qui se tiendra le samedi 8 août nécessite des entraves sur le territoire municipal qui débutent dès le mercredi 5 août. 

Dans un premier temps, pour des raisons de sécurité, afin de permettre la préparation de la Journée des pompiers ainsi que la désinstallation :

- Le parc Bellevue est fermé à partir du mercredi 5 août en après-midi jusqu'à midi le samedi 8 août;

- La rue Monseigneur-Langlois est aussi fermée à partir de la même date, jusqu'au lundi 10 août en matinée. 

- Le Centre Nautique est fermé du jeudi 6 août au dimanche 9 août; 

Afin d'assurer le bon déroulement de la Journée des Pompiers, le stationnement des terrains de tennis du parc Bellevue sera fermé à partir du vendredi 7 août, et ce, jusqu'au dimanche 10 août à 7 h. Tout véhicule stationné dans cette zone durant cette période sera sujet à remorquage.

De plus, la Ville demande de ne pas stationner dans les rues du parcours du défilé des véhicules d'urgence, entre midi et 14 h le samedi 8 août pour permettre aux véhicules d’urgence de circuler librement.

 

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