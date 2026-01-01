Un duo de pianiste et de clarinettiste en vedette à la Maison Trestler

Ce mercredi 5 août, la Maison Trestler de Vaudreuil-Dorion, sera l'hôte du 6e concert d'été qui mettra en vedette le pianiste, Jean-Philippe Sylvestre, accompagné par le clarinettiste, Dominic Desautels.

Le pianiste Jean-Philippe Sylvestre, qualifié de poète du piano par le grand Yannick Nézet-Séguin, est réputé pour sa technique éblouissante et son imagination. Il a été maintes fois récompensé, notamment par le Prix Virginia Parker, la plus haute distinction décernée par le Conseil des arts du Canada, le premier prix et le prix du public du Concours de l’Orchestre symphonique de Montréal, ainsi que plusieurs premiers prix au Concours de musique du Canada, dont une année avec la plus haute note de toute la compétition.

Invité sur les scènes les plus prestigieuses au monde dont la Philharmonie de Berlin, la Musikverein à Vienne, la Salle Gaveau à Paris, et plusieurs autres. Il a également enregistré plusieurs albums, dont un comme soliste avec l’Orchestre symphonique de Londres sous étiquette CHANDOS. Ses tournées en Chine, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Australie et en Europe ont remporté un vif succès.

Il revient tout récemment d’engagements marquants en Europe : récital solo à la prestigieuse Philharmonie de Varsovie, concert au Musée Jacquemart-André à Paris, récital à l’Ehrbar Saal de Vienne et une masterclasse au Conservatoire de Boulogne, près de Paris.

Dominic Desautels débute la clarinette à 15 ans et devient soliste à 21 ans avec le Toronto Symphony Orchestra, où il est également engagé comme clarinette solo invité. Il se forme notamment à la Glenn Gould School et à l’Université de Montréal. Aussitôt diplômé, il est nommé clarinette solo à l’Orquestra Filarmônica de Minas Gerais (Brésil), puis à Symphony Nova Scotia et Hamilton Philharmonic Orchestra. Lauréat de plusieurs concours, il devient notamment en 2010 le premier clarinettiste de l’histoire à remporter un prix au prestigieux Tremplin du Concours de musique du Canada. Sa discographie inclut la première mondiale de Cloak, concerto pour clarinette de Paul Frehner avec le Hamilton Philharmonic Orchestra et la cheffe Gemma New, et plus récemment, le Quatuor pour la fin du temps d’Olivier Messiaen, désigné Album de la semaine par CBC In Concert. Depuis 2017, il est clarinette solo à l’orchestre du Canadian Opera Company de Toronto et reconnu comme l’un des clarinettistes les plus inspirants de sa génération. En 2023, il est le Soliste international invité à la conférence biennale de l’Association allemande de la clarinette à Munich, premier Canadien à y être honoré. Dominic Desautels est ambassadeur des clarinettes Seggelke, et artiste commandité par les compagnies Silverstein et Légère.

Au programme :

Fantasiestücke pour clarinette et piano, op. 73 Schumann

Duo pour piano et clarinette, op.15 Burgmüller

Sonate pour clarinette et piano, FP184 Poulenc

Pause

Rhapsody in Blue Gershwin

(arr. Desautels/Sylvestre)

Sonate op. 120 no.2 en mi bémol majeur Brahms

Notez que certaines modifications au programme peuvent être effectuées par les artistes.

Billets : 42 $ - Réservation requise au 450 455-6290.