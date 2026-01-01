Fermeture temporaire du Centre d'interprétation du Parc des Ancres

La Municipalité de Pointe-des-Cascades informe les citoyens et les visiteurs que le Centre d'interprétation du Parc des Ancres est temporairement fermé au public. Cette décision a été prise par la Société de Recherches Historiques de Pointe-des-Cascades afin d'assurer la protection de sa précieuse collection d'artéfacts.

Ouvert de nouveau cet été grâce au travail de bénévoles, le Centre d'interprétation a rapidement suscité un vif intérêt auprès des visiteurs. Cette réouverture a toutefois mis en lumière plusieurs besoins importants liés à la préservation des installations et des collections, notamment en matière de sécurité, de rénovation et de protection des maquettes et des objets historiques.

Afin de préserver ce patrimoine, la Société de Recherches Historiques a donc choisi de suspendre temporairement les visites, le temps de compléter les travaux et les améliorations nécessaires.

La Municipalité tient à remercier chaleureusement les bénévoles de la Société de Recherches Historiques de Pointe-des-Cascades pour leur engagement envers la mise en valeur de notre histoire locale. Leur passion et leur dévouement permettent de faire vivre le patrimoine de Pointe-des-Cascades et de le transmettre aux générations futures.

Nous espérons pouvoir annoncer la réouverture du Centre d'interprétation dès que les conditions seront réunies pour offrir aux visiteurs une expérience de qualité, dans un lieu adapté à la mise en valeur et à la protection de cette remarquable collection historique.