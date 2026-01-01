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Mercredi et jeudi

Deux rendez-vous à ne pas manquer cette semaine à la Salle Pauline-Julien

durée 12h00
3 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Salle Pauline-Julien convie les 5 et 6 août les intéressés à deux rendez-vous musicaux à ne pas manquer. Le premier se tiendra le mercredi 5 août et le second aura lieu le lendemain, soit le jeudi 6 août. 

Le mercredi 5 août,  on y propose la diffusion sur grand écran de L'OM au pied du mont Royal dans l'amphithéâtre extérieur. Sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, avec la participation d'Elisapie, les spectateurs découvriront un concert symphonique rassembleur dans une ambiance conviviale, sous les étoiles.

S’il fait beau et que l’évènement se tient dans l'amphithéâtre extérieur comme prévu,  des billets supplémentaires seront libérés. L'activité débutera à 19 h 30. Présenté en collaboration avec le Centre Dentaire Alice Khieu. Pour s'inscrire sur la liste d'attente, on peut cliquer ici

Le 6 août, les personnes intéressées sont invitées à découvrir le nouveau spectacle Layon de la formation Nicolas Pellerin et Les Grands Hurleurs! Le public est appelé à la fête, aux moments plus touchants, le tout enrobé par des histoires qui viennent unifier la soirée. Layon s’écoute comme une randonnée musicale en sentier sur fond de musique trad. Un album bien ancré dans la groove, un son acoustique et une énergie plus rock.

En cas de pluie, l’événement se tiendra à l’intérieur de la Salle Pauline-Julien. Présenté en collaboration avec l'Arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte−Geneviève et Revline Media. Gratuit avec laissez-passer. 

 

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