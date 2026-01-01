Dernière chance pour s'inscrire à l'événement Culture Botanique 2026

C'est le samedi 8 août qu'aura lieu la seconde édition de Culture Botanique à la Jardinerie Chez Ben. Organisée par la Fondation Hormisdas Pilon, il s'agit d'une journée où la création rencontre l'art dans un dialogue avec la nature. Ateliers textiles, photographie alternative, création végétale, exploration et sculptures éphémères seront au rendez-vous.

Bien que l'événement soit gratuit pour tout le monde, il est primordial de réserver sa place avant le 1ᵉʳ août. C'est donc votre dernière chance de plonger dans un univers aussi créatif qu'éducatif dans un décor plus verdoyant que nature.

Les intéressés sont invités à visiter ce site pour s'inscrire aux différentes activités offertes puisque les places sont limitées.

« Culture botanique crée un véritable point de rencontre entre les artistes, les familles et les citoyens de tous âges. En rendant la création gratuite et accessible, dans un lieu bien ancré chez nous, l’événement nourrit autant la curiosité que le sentiment d’appartenance à Vaudreuil-Soulanges. C’est une occasion de se rassembler, d’échanger et de porter ensemble un nouveau regard sur notre environnement », raconte Émilie Léger, coordinatrice générale et artistique de l’événement.

Prendre part aux ateliers

En tout et partout, quatre activités sont proposées et, dans certains cas, il est possible de participer à plus qu'une au cours de la journée.

De 10 h à 11 h 15, Tricot Pirate animera un atelier de confection de champignons en feutrine inspirés de l'univers forestier. Destinée aux personnes de 10 ans et plus, cette activité permettra aux participants d'explorer différentes techniques de création textile. Tout le matériel sera fourni.

Les amateurs de photographie pourront, quant à eux, participer à un atelier sur la photographie alternative et les impressions botaniques animé par Kassandra Reynolds. Cette activité intergénérationnelle invitera les participants à observer la nature sous un nouvel angle et à expérimenter un procédé inspiré des formes et des textures du monde végétal. L'atelier aura lieu de 12 h 45 à 14 h 15.

De son côté, l'artiste Paula Mercado, aussi connue sous le nom de Mossara, assurera la tenue d'un atelier de création de tableaux végétaux. Les participants réaliseront une œuvre de 8 x 8 pouces à partir de mousse préservée, de liège et d'autres éléments naturels, dans le but d'explorer les paysages miniatures et la relation entre l'humain et le vivant. L'activité, offerte au grand public, aux familles, aux adolescents et aux adultes, se tiendra de 14 h 15 à 15 h 30.

Enfin, de 10 h à 11 h 45 et de 12 h 45 à 14 h, l'artiste, photographe et anthropologue Michel Poulin dirigera une expérience participative réunissant de six à huit personnes âgées de 12 ans et plus. À l'aide de leur téléphone, d'une tablette ou d'un appareil photo, les participants seront invités à documenter leur relation avec le territoire avant de créer une œuvre narrative collective qui sera présentée sous forme de projection vidéo.