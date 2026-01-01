Nous joindre
X
Rechercher
Publicité
Présenté par

Un rendez-vous organisé par l'Association des personnes d'origine africaine et caribéenne

Le Pique-nique en blanc multiculturel de retour le 1er août

durée 08h00
29 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Après avoir rassemblé des centaines de citoyens lors de sa première édition, le Pique-nique en blanc multiculturel est de retour pour une deuxième année. Organisé par l'Association des personnes d'origine africaine et caribéenne (APOAC), avec le soutien de la Ville de Vaudreuil-Dorion, l'événement se tiendra le samedi 1er août 2026, de 14 h à 17 h, au parc de la Maison-Valois.

Gratuit et ouvert à toute la population, ce rendez-vous festif invite les citoyens de toutes origines à se vêtir de blanc et à partager un moment de convivialité, de découverte et de rapprochement interculturel. L'activité s'inscrit directement dans la mission de l'APOAC, qui œuvre à promouvoir l'inclusion, le respect, la neutralité et le vivre-ensemble dans Vaudreuil-Soulanges.

« Le Pique-nique en blanc est bien plus qu'un simple rassemblement estival. C'est une occasion de créer des liens authentiques entre les citoyens, de célébrer la richesse de notre diversité culturelle et de démontrer qu'une communauté inclusive se construit à travers des rencontres simples, humaines et chaleureuses. Nous souhaitons que chaque personne présente se sente accueillie, respectée et pleinement chez elle », souligne Alexandra Boisrons, présidente de l'APOAC.

Les familles pourront profiter d'une programmation entièrement gratuite comprenant un canon à mousse, des cornets de crème glacée, des hot-dogs pour les jeunes, des jeux et de l'animation, ainsi qu'un concours de décoration de tables. Des tables, des chaises et des tentes seront également mises à la disposition des participants.

Les citoyens sont invités à apporter leur panier de pique-nique. Les personnes désirant participer au concours de décoration de tables peuvent communiquer avec l'organisme afin d'obtenir les modalités d'inscription.

Pour Nathalyrmène Rousseau, directrice générale de l'APOAC, cet événement représente une démonstration concrète des valeurs que l'organisme souhaite faire rayonner.

« Le vivre-ensemble ne se décrète pas, il se construit. Chaque activité que nous organisons est une occasion de rapprocher les cultures, de favoriser le dialogue et de créer un sentiment d'appartenance où chacun trouve sa place. Le Pique-nique en blanc est devenu un symbole de cette vision, et nous sommes fiers de le voir grandir avec l'appui de nos partenaires et de toute la communauté. »

L'APOAC tient également à remercier Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, pour sa généreuse contribution aux prix remis dans le cadre du concours de décoration de tables.

L'accueil des participants débutera dès 13 h 45. L'activité sera maintenue en cas de pluie légère.

En cas d'orages ou de vents violents, son annulation sera annoncée sur la page Facebook et le site Internet de l'APOAC.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Dernière chance pour s'inscrire à l'événement Culture Botanique 2026

Publié à 15h00

Dernière chance pour s'inscrire à l'événement Culture Botanique 2026

C'est le samedi 8 août qu'aura lieu la seconde édition de Culture Botanique à la Jardinerie Chez Ben. Organisée par la Fondation Hormisdas Pilon, il s'agit d'une journée où la création rencontre l'art dans un dialogue avec la nature. Ateliers textiles, photographie alternative, création végétale, exploration et sculptures éphémères seront au ...

LIRE LA SUITE
La Maison Trestler accueille un autre spectacle de musique classique

Publié le 27 juillet 2026

La Maison Trestler accueille un autre spectacle de musique classique

La Maison Trestler accueillera deux excellents artistes le mercredi 5 août dans le cadre de sa saison estivale : 41 ans de souvenirs et de merveilleux moments. Ce concert de musique classique sera assuré par le pianiste, Jean-Philippe Sylvestre, qui sera accompagné par le clarinettiste Dominic Desautels. Le programme proposé pour clarinette et ...

LIRE LA SUITE
Michelines : un hommage aux femmes qui nous ont façonnés

Publié le 22 juillet 2026

Michelines : un hommage aux femmes qui nous ont façonnés

Après avoir conquis les lecteurs et la critique avec Michelin, Michel-Maxime Legault est de retour avec Michelines, deuxième volet de sa trilogie de Saint-Polycarpe, qui paraîtra le 25 août prochain aux Éditions du Quartz. Entre prose, poésie et théâtre, l’auteur poursuit sa réflexion identitaire avec le regard qui a fait la singularité et le succès ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge