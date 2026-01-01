Le Pique-nique en blanc multiculturel de retour le 1er août

Après avoir rassemblé des centaines de citoyens lors de sa première édition, le Pique-nique en blanc multiculturel est de retour pour une deuxième année. Organisé par l'Association des personnes d'origine africaine et caribéenne (APOAC), avec le soutien de la Ville de Vaudreuil-Dorion, l'événement se tiendra le samedi 1er août 2026, de 14 h à 17 h, au parc de la Maison-Valois.

Gratuit et ouvert à toute la population, ce rendez-vous festif invite les citoyens de toutes origines à se vêtir de blanc et à partager un moment de convivialité, de découverte et de rapprochement interculturel. L'activité s'inscrit directement dans la mission de l'APOAC, qui œuvre à promouvoir l'inclusion, le respect, la neutralité et le vivre-ensemble dans Vaudreuil-Soulanges.

« Le Pique-nique en blanc est bien plus qu'un simple rassemblement estival. C'est une occasion de créer des liens authentiques entre les citoyens, de célébrer la richesse de notre diversité culturelle et de démontrer qu'une communauté inclusive se construit à travers des rencontres simples, humaines et chaleureuses. Nous souhaitons que chaque personne présente se sente accueillie, respectée et pleinement chez elle », souligne Alexandra Boisrons, présidente de l'APOAC.

Les familles pourront profiter d'une programmation entièrement gratuite comprenant un canon à mousse, des cornets de crème glacée, des hot-dogs pour les jeunes, des jeux et de l'animation, ainsi qu'un concours de décoration de tables. Des tables, des chaises et des tentes seront également mises à la disposition des participants.

Les citoyens sont invités à apporter leur panier de pique-nique. Les personnes désirant participer au concours de décoration de tables peuvent communiquer avec l'organisme afin d'obtenir les modalités d'inscription.

Pour Nathalyrmène Rousseau, directrice générale de l'APOAC, cet événement représente une démonstration concrète des valeurs que l'organisme souhaite faire rayonner.

« Le vivre-ensemble ne se décrète pas, il se construit. Chaque activité que nous organisons est une occasion de rapprocher les cultures, de favoriser le dialogue et de créer un sentiment d'appartenance où chacun trouve sa place. Le Pique-nique en blanc est devenu un symbole de cette vision, et nous sommes fiers de le voir grandir avec l'appui de nos partenaires et de toute la communauté. »

L'APOAC tient également à remercier Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, pour sa généreuse contribution aux prix remis dans le cadre du concours de décoration de tables.

L'accueil des participants débutera dès 13 h 45. L'activité sera maintenue en cas de pluie légère.

En cas d'orages ou de vents violents, son annulation sera annoncée sur la page Facebook et le site Internet de l'APOAC.