Un 7e spectacle de musique classique à la Maison Trestler cet été

La série 41 ans de souvenirs et de merveilleux moments présentée dans la salle principale de la Maison Trestler à Vaudreuil-Dorion propose un nouveau concert de musique classique le 12 août à 20 h. Ce spectacle sera assuré par le violoniste, Justin Saulnier, et le pianiste, Emmanuel Roberts-Dugal.

Les deux artistes proposent un programme allant de Bach à Wieniawski en passant par Beethoven et Franck. Ils interpréteront d'abord la sonate nᵒ 1 de Bach pour violon seul en sol mineur, puis joueront la sonate nᵒ 7 en do mineur de Beethoven. Après une courte pause, les musiciens seront de retour pour interpréter la Sonate en la majeur de Franck et finalement la Polonaise de concert op. 4 en ré majeur.

Rappelons que certaines modifications au programme peuvent être effectuées par les artistes. Les billets sont d'ores et déjà en vente au coût de 42 $. Il est nécessaire de réserver sa place en appelant au 450 455-6290.

Justin Saulnier, entre performance et distinction

Originaire d’Orléans en Ontario, Justin Saulnier fait ses débuts comme soliste à l’âge de 12 ans avec l’Orchestre de chambre d’Ottawa. Depuis, il s'est produit avec l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Orchestre Métropolitain et l’Orchestre du Centre national des Arts, sous la direction de chefs tels que le Québécois Yannick Nézet-Séguin.

Il a également participé à de nombreux festivals d’été, dont la Virée classique, Music and Beyond, Music Academy of the West et le Sarasota Music Festival. Lauréat de nombreux prix, Justin a notamment remporté le premier prix Michael Measures du Conseil des arts du Canada, le premier prix du concours Eckhardt-Gramatté, du Golden Violin Competition et du concours de bourses de l’OCNA.

Saulnier a aussi remporté le deuxième prix du Concours OSM et du Shean Strings Competition, le grand prix du concours OMNI de l’Orchestre Métropolitain, le Concours et Festival de musique de Lanaudière, le Concours de concerto romantique de McGill et le concours provincial de l’OMFA.

Finaliste du London Classic International Violin Competition, il est aussi récipiendaire d’une bourse « Developing Artist Grant » de la Fondation Hnatyshyn. Premier violon du Quatuor Horatio, il a participé au Concours international de musique de chambre de Lyon et à l’Académie internationale de quatuor à cordes de Montréal. Il poursuit actuellement un baccalauréat à l’université McGill auprès d’Andrew Wan.

Justin joue sur un violon Francesco Ruggeri de 1680, fabriqué à Crémone, ainsi que sur un archet Louis Gillet, prêtés généreusement par la compagnie Canimex Inc. de Drummondville.

Emmanuel Roberts-Dugal, un musicien aussi polyvalent que passionné

Issu d'une famille de musiciens, il a commencé le piano à l'âge de huit ans. À dix ans, il a été admis dans la classe de Suzanne Goyette au Conservatoire de musique de Montréal. Il poursuit actuellement ses études sous la direction de Stéphane Lemelin à l'École de musique Schulich de l'Université McGill. Ses études sont soutenues par de prestigieuses bourses, notamment celles de la Fondation Jeunesses Musicales, de la Fondation Desjardins et du Fonds de fiducie pour l'interprétation musicale.

Lauréat de nombreux concours, Emmanuel s'est distingué au Concours de la Capitale à Québec, au Festival-Concours de Sherbrooke et, plus récemment, au Concours de piano Auguste-Descarries.

En 2019, il a remporté le troisième prix à la finale nationale du Concours canadien de musique à Calgary. Un peu plus tard en 2022, il a remporté le Concours OMNI, ce qui lui a permis d'interpréter le Deuxième Concerto pour piano de Rachmaninov avec l'Orchestre Métropolitain sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. En 2024, il a étudié le lied allemand à l'Institut Schubert de Baden en Autriche avec Helmut Deutsch, Julius Drake et Roger Vignoles.

Roberts-Dugal perfectionne son art auprès de maîtres renommés tels que Bertrand Chamayou, Robert Levin et Ronan O'Hora, pour ne nommer qu'eux. Nicholas Mann, Seth Knopp et Natasha Brofsky l'ont aussi accompagné théoriquement en musique de chambre.