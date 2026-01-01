Contamination culturelle débarque à Très-Saint-Rédempteur

Cet été, la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur accueillera la Contamination culturelle 2026, une exposition extérieure itinérante présentée par le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS).

Du 15 août au 12 septembre 2026, les visiteurs pourront découvrir, au parc du Centre communautaire (769, route Principale), une galerie d’art à ciel ouvert réunissant les œuvres de 16 artistes de la région et d’ailleurs. Cette 7e édition, ayant pour thème Le renouveau, invite à réfléchir aux changements, aux transitions et aux nouveaux départs à travers des créations inspirantes présentées en plein air.

Accessible gratuitement et en tout temps, cette exposition est une belle occasion de profiter d’une promenade au parc tout en découvrant le talent d’artistes d’ici. Les citoyens et les visiteurs seront invités à venir admirer les œuvres et à se laisser inspirer par cette expérience culturelle unique.