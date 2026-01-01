La Maison Trestler accueille un autre spectacle de musique classique

La Maison Trestler accueillera deux excellents artistes le mercredi 5 août dans le cadre de sa saison estivale : 41 ans de souvenirs et de merveilleux moments. Ce concert de musique classique sera assuré par le pianiste, Jean-Philippe Sylvestre, qui sera accompagné par le clarinettiste Dominic Desautels.

Le programme proposé pour clarinette et piano ira du répertoire romantique au jazz symphonique. La première partie réunira les Fantasiestücke op. 73 de Schumann, le Duo op. 15 de Burgmüller et la Sonate FP184 de Poulenc.

Après l'entracte, les deux musiciens présenteront la célèbre Rhapsody in Blue de Gershwin dans un arrangement de Desautels et Sylvestre, suivie de la Sonate op. 120 no 2 en mi bémol majeur de Brahms.

Des modifications au programme pourraient être apportées par les artistes. Les billets sont offerts au prix de 42 $ et une réservation est requise au 450 455-6290.

Accueillir un grand pianiste: Jean-Philippe Sylvestre

Qualifié de poète du piano par le grand maestro Yannick Nézet-Séguin, le pianiste Jean-Philippe Sylvestre est réputé pour sa technique éblouissante et son imagination. Il a été maintes fois récompensé, notamment par le Prix Virginia Parker, la plus haute distinction décernée par le Conseil des arts du Canada, le premier prix et le prix du public du Concours de l’Orchestre symphonique de Montréal.

Il va donc sans dire que les amateurs de piano et de musique en général seront ravis de savoir que M. Sylvestre sera de passage à Vaudreuil-Dorion le 5 août.

Invité sur les scènes les plus prestigieuses au monde, dont la Philharmonie de Berlin, la Musikverein à Vienne ou encore la Salle Gaveau à Paris. Il a également enregistré plusieurs albums, dont un comme soliste avec l’Orchestre symphonique de Londres.

Philippe Sylvestre revient tout récemment d’engagements marquants en Europe marqués par un récital solo à la prestigieuse Philharmonie de Varsovie, un concert au musée Jacquemart-André à Paris, un autre récital à l’Ehrbar Saal de Vienne et une masterclasse au Conservatoire de Boulogne, près de Paris.

Accompagné par un clarinettiste de renom: Dominic Desautels

Dominic Desautels débute la clarinette à 15 ans et devient soliste à 21 ans avec le Toronto Symphony Orchestra, où il est également engagé comme clarinette solo invité.

Il est formé notamment à la Glenn Gould School et à l’université de Montréal. Aussitôt diplômé, il est nommé clarinette solo à l’Orquestra Filarmônica de Minas Gerais au Brésil, puis à Symphony Nova Scotia et Hamilton Philharmonic Orchestra.

Lauréat de plusieurs concours, il devient notamment en 2010 le premier clarinettiste de l’histoire à remporter un prix au prestigieux Tremplin du Concours de musique du Canada. Sa discographie inclut la première mondiale de Cloak, concerto pour clarinette de Paul Frehner avec le Hamilton Philharmonic Orchestra et la cheffe Gemma New, et plus récemment, le Quatuor pour la fin du temps d’Olivier Messiaen, désigné Album de la semaine par CBC In Concert.

Depuis 2017, il est clarinette solo à l’orchestre du Canadian Opera Company de Toronto et reconnu comme l’un des clarinettistes les plus inspirants de sa génération. En 2023, il est le soliste international invité à la conférence biennale de l’Association allemande de la clarinette à Munich, premier Canadien à y être honoré.

Dominic Desautels est ambassadeur des clarinettes Seggelke, et artiste commandité par les compagnies Silverstein et Légère.