Un concert de Stéphane Tétreault pour clore le mois de juillet

La Maison Trestler de Vaudreuil-Dorion présentera, le 29 juillet à 20 h, son 5ᵉ spectacle de musique classique de la saison 2026. Cette fois-ci, c'est le célèbre violoncelliste Stéphane Tétreault qui sera accompagné par l’altiste Elvira Misbakhova pour un spectacle qui se veut à la fois intime et envoûtant.

Le récital Visions proposera un programme pour alto et violoncelle allant de la période classique jusqu'au répertoire contemporain. La première partie s'ouvre avec un duo de Beethoven, suivi de deux pièces de Clarke, d'un duo de Hindemith et de duos de Glière dans un arrangement d'Elvira Misbakhova.

Après l'entracte, les interprètes présenteront la célèbre Chaconne de Bach dans un arrangement de Claudio Jaffe, Johanne Perron et François Vallières, puis le Nocturne nᵒ 20 de Chopin arrangé par Denis Plante, les Bucolics de Lutosławski et, en clôture, La Calle 92 de Piazzolla dans un arrangement de Leoni Desyatnikov.

Les artistes précisent que le programme pourrait faire l'objet de modifications. Les billets sont offerts au prix de 42 $ et il suffit d'appeler la Maison Trestler au 450-455-6290 pour réserver sa place.

Portrait de Stéphane Tétreault

Récipiendaire de nombreux prix et distinctions, Stéphane Tétreault débute très jeune une carrière qui se déploie rapidement à l’international. Sous la direction du maestro Yannick Nézet-Séguin, il se produit régulièrement avec l’Orchestre Métropolitain et a fait ses débuts avec l’Orchestre de Philadelphie en 2016.

La saison suivante, soit en 2017-2018, il prend part à la première tournée européenne de l’Orchestre Métropolitain et fait ses débuts avec le London Philharmonic Orchestra. Il signe huit enregistrements qui remportent les éloges de la critique, dont l'Album de l’année aux Prix Opus 2023 pour Transfiguration. Lauréat du Prix Virginia-Parker 2019 et du Prix Opus 2022 pour « Interprète de l’année ».

M. Tétreault joue sur le violoncelle Stradivarius « Comtesse de Stainlein, Ex-Paganini » de 1707, qui lui est généreusement prêté par madame Sophie Desmarais.

Qui est Elvira Misbakhova ?

Altiste reconnue pour sa polyvalence en tant que soliste, musicienne d’orchestre et chambriste, Mme Misbakhova est native du Tatarstan, en Russie. Elle débute le violon à l’âge de sept ans avant de poursuivre ses études au Conservatoire d’État de Kazan. Installée au Canada depuis 1999, elle y obtient une maîtrise ainsi qu’un doctorat en interprétation musicale à l’Université de Montréal, où elle se distingue par plusieurs bourses d’excellence et un premier prix de concerto.

Elle se produit comme soliste avec plusieurs ensembles, dont l’Orchestre Métropolitain ainsi que l’Orchestre symphonique d’État du Tatarstan. Elle a également collaboré avec le London Symphony Orchestra. Elle est actuellement alto solo à l’Orchestre Métropolitain sous la direction de Yannick Nézet-Séguin.

Très engagée en musique de chambre et en enregistrement, elle a participé à plusieurs albums salués par la critique, notamment sous les labels Chandos et ATMA.