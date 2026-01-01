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Appel de participation à une oeuvre collective

Une vingtaine d'artiste de Vaudreuil-Soulanges sont recherchés

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21 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

La MRC de Vaudreuil-Soulanges et le conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) souhaitent recruter 23 artistes en arts visuels résidents de la région afin d'élaborer la page couverture de la nouvelle politique culturelle de le MRC. Les œuvres soumises par les artistes retenus seront assemblées numériquement en une œuvre collective qui fera office de page de présentation.

Au printemps 2025, le CACVS et la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont entamé une démarche de révision de la politique culturelle régionale, incluant des consultations, un sondage et un forum culturel régional. Cette démarche de réflexion et de consultation a mené à la rédaction de la nouvelle Politique.

« Dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la culture s'enracine dans ses milieux et habite le quotidien de tous. Elle est portée par une offre diversifiée, des collaborations fructueuses, une concertation qui rassemble et une identité plurielle: celle d'un territoire fier, où artistes, organismes et communautés contribuent ensemble à un écosystème culturel durable », peut-on lire dans le document incarnant la nouvelle vision du CACVS.

Soumettre sa candidature

Afin de refléter la richesse du territoire, les partenaires souhaitent une œuvre collective rassemblant les créations de 23 personnes, symbolisant ainsi les 23 municipalités de Vaudreuil-Soulanges.

Les artistes désirant soumettre un dossier dans le cadre de ce projet devront créer une œuvre d’art visuel (incluant la peinture, la sculpture, l’estampe, le dessin, l’illustration, la photographie, les arts textiles, l’installation, la performance, la vidéo d’art, les arts numériques ou toute autre forme d’expression de même nature) aux proportions 1 : 1 (format carré) qui représente l’énoncé de vision de la nouvelle politique culturelle cité plus haut.

Les artistes peuvent soumettre une œuvre originale ou du moins récente et inédite. C'est à dire qui a été créée dans les deux dernières années et non diffusée.

Chaque artiste retenu devra livrer le fichier numérique de son œuvre avec une résolution minimale de 300 dpi.​ Les 23 œuvres seront ensuite assemblées numériquement pour créer l’illustration de la page couverture de la politique culturelle.

Une enveloppe budgétaire de 250 $ par œuvre est prévue pour ce projet. 

Pour plus de détails sur les exigences en matière de conception, d'assemblage et des critères d'évaluation, les artistes sont invités à visiter la page web du CACVS en lien avec cet appel. 

La date limite de dépôt de proposition est le dimanche 23 août à 23 h 59. Les artistes sélectionnés seront informés au plus tard le vendredi 29 août 2026. La date de livraison de l’œuvre finale est au plus tard le dimanche 4 octobre à 23 h 59.

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