Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo

Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;

Exposition Vacances en art

Où: Bibliothèques municipales de l'île perrot

Quand: Jusqu'au 4 août 2026 pendant les heures d'ouverture des bibliothèques;

Samedi 18 juillet:

Ville de Rigaud

Quoi: Course du sentier de l'espoir;

Où: Sentiers de l'Escapade (15 rue Boisé-des-Franciscaines, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0);

Quand: 8 h 30;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: La vie en rosé;

Où: Vignoble Côte-de-Vaudreuil (2692 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 8P2);

Quand: Dès midi;

Ville de Hudson

Quoi: Festival Illume;

Où: Lieux variés;

Quand: Heures variables;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Festival Nautique

Où: 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada;

Quand: 11 h à 22 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Rodéo Pont-Château;

Où: 30 chemin du Ruisseau Nord, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;

Quand: Dès 14 h;

Municipalité de Pointe-Fortune

Quoi: Soirées gastronomiques - La cabane à miel;

Où: Ferme Les Petites Écores - 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0;

Quand: 17 h 30;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Spectacle de Arpin Lépine;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 19 h 30;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Johnny Franco;

Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3)

Quand: 19 h à 22 h;

Municipalité de Les Coteaux

Quoi: Samedis Zen au canal;

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre;

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil

Quoi: Spectacle de Allan Peddie - Reggae;

Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6);

Quand: Dès 19 h;

Dimanche 19 juillet:

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: La vie en rosé;

Où: Vignoble Côte-de-Vaudreuil (2692 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 8P2);

Quand: Dès midi;

Ville de Hudson

Quoi: Festival Illume;

Où: Lieux variés;

Quand: Heures variables;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Festival Nautique

Où: 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada;

Quand: 11 h à 16 h;