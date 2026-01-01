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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

durée 08h00
17 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. 

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo 
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée; 

Exposition Vacances en art
Où: Bibliothèques municipales de l'île perrot 
Quand: Jusqu'au 4 août 2026 pendant les heures d'ouverture des bibliothèques; 

Vendredi 17 juillet: 

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Quoi: La vie en rosé; 
Où: Vignoble Côte-de-Vaudreuil (2692 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 8P2); 
Quand: Dès midi; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Rodéo Pont-Château; 
Où: 30 chemin du Ruisseau Nord, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0; 
Quand: Dès 14 h; 

Ville de Hudson 
Quoi: Festival Illume; 
Où: Lieux variés; 
Quand: Heures variables; 

Municipalité de Pointe-Fortune 
Quoi: Soirées gastronomiques - La cabane à miel; 
Où: Ferme Les Petites Écores - 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0; 
Quand: 17 h 30; 

Ville de Hudson 
Quoi: Soirée fluo dans le noir; 
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0); 
Quand: 19 h à 22 h; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Hommage à John Mayer; 
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 19 h 30; 

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Second Act; 
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3) 
Quand: 19 h à 22 h; 

Ville de Saint-Zotique
Quoi: Vendredis chauds à la Plage; 
Où: Plage de Saint-Zotique (105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P1Z0); 
Quand: 19 h; 

Samedi 18 juillet: 

Ville de Rigaud 
Quoi: Course du sentier de l'espoir; 
Où: Sentiers de l'Escapade (15 rue Boisé-des-Franciscaines, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0); 
Quand: 8 h 30; 

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Quoi: La vie en rosé; 
Où: Vignoble Côte-de-Vaudreuil (2692 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 8P2); 
Quand: Dès midi; 

Ville de Hudson 
Quoi: Festival Illume; 
Où: Lieux variés; 
Quand: Heures variables; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Festival Nautique 
Où:  20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada; 
Quand: 11 h à 22 h; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Rodéo Pont-Château; 
Où: 30 chemin du Ruisseau Nord, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0; 
Quand: Dès 14 h; 

Municipalité de Pointe-Fortune 
Quoi: Soirées gastronomiques - La cabane à miel; 
Où: Ferme Les Petites Écores - 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0; 
Quand: 17 h 30; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Spectacle de Arpin Lépine; 
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 19 h 30; 

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Johnny Franco; 
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3) 
Quand: 19 h à 22 h; 

Municipalité de Les Coteaux
Quoi: Samedis Zen au canal; 
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre; 

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil 
Quoi: Spectacle de Allan Peddie - Reggae; 
Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6); 
Quand: Dès 19 h; 

Dimanche 19 juillet:  

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Quoi: La vie en rosé; 
Où: Vignoble Côte-de-Vaudreuil (2692 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 8P2); 
Quand: Dès midi; 

Ville de Hudson 
Quoi: Festival Illume; 
Où: Lieux variés; 
Quand: Heures variables; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Festival Nautique 
Où:  20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada; 
Quand: 11 h à 16 h; 

 

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