Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre
Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;
Exposition Vacances en art
Où: Bibliothèques municipales de l'île perrot
Quand: Jusqu'au 4 août 2026 pendant les heures d'ouverture des bibliothèques;
Vendredi 17 juillet:
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: La vie en rosé;
Où: Vignoble Côte-de-Vaudreuil (2692 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 8P2);
Quand: Dès midi;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Rodéo Pont-Château;
Où: 30 chemin du Ruisseau Nord, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;
Quand: Dès 14 h;
Ville de Hudson
Quoi: Festival Illume;
Où: Lieux variés;
Quand: Heures variables;
Municipalité de Pointe-Fortune
Quoi: Soirées gastronomiques - La cabane à miel;
Où: Ferme Les Petites Écores - 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0;
Quand: 17 h 30;
Ville de Hudson
Quoi: Soirée fluo dans le noir;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 19 h à 22 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Hommage à John Mayer;
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 19 h 30;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Second Act;
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3)
Quand: 19 h à 22 h;
Ville de Saint-Zotique
Quoi: Vendredis chauds à la Plage;
Où: Plage de Saint-Zotique (105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P1Z0);
Quand: 19 h;
Samedi 18 juillet:
Ville de Rigaud
Quoi: Course du sentier de l'espoir;
Où: Sentiers de l'Escapade (15 rue Boisé-des-Franciscaines, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0);
Quand: 8 h 30;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: La vie en rosé;
Où: Vignoble Côte-de-Vaudreuil (2692 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 8P2);
Quand: Dès midi;
Ville de Hudson
Quoi: Festival Illume;
Où: Lieux variés;
Quand: Heures variables;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Festival Nautique
Où: 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada;
Quand: 11 h à 22 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Rodéo Pont-Château;
Où: 30 chemin du Ruisseau Nord, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0;
Quand: Dès 14 h;
Municipalité de Pointe-Fortune
Quoi: Soirées gastronomiques - La cabane à miel;
Où: Ferme Les Petites Écores - 547 chemin des Outaouais, Pointe-Fortune, Québec, Canada, J0P 1N0;
Quand: 17 h 30;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Spectacle de Arpin Lépine;
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 19 h 30;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Johnny Franco;
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3)
Quand: 19 h à 22 h;
Municipalité de Les Coteaux
Quoi: Samedis Zen au canal;
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre;
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Quoi: Spectacle de Allan Peddie - Reggae;
Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6);
Quand: Dès 19 h;
Dimanche 19 juillet:
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: La vie en rosé;
Où: Vignoble Côte-de-Vaudreuil (2692 route Harwood, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 8P2);
Quand: Dès midi;
Ville de Hudson
Quoi: Festival Illume;
Où: Lieux variés;
Quand: Heures variables;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Festival Nautique
Où: 20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada;
Quand: 11 h à 16 h;