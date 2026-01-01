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Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges

Contamination culturelle au parc André-Leblanc de Saint-Télesphore

durée 16h15
13 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

L’exposition itinérante Contamination culturelle 2026 vient de prendre place sur le troisième site de son parcours, le parc​ André-Leblanc de Saint-Télesphore. Dès maintenant, l'exposition est installée et le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) invite la population à venir admirer le travail des seize artistes ayant contribué au projet sur la thématique proposée du renouveau.​

L'exposition demeurera au parc jusqu'au 15 août, après quoi elle sera déplacée au parc du centre communautaire de Très-Saint-Rédempteur jusqu'au 12 septembre. Depuis le début de l'édition 2026, Contamination culturelle a traversé quelques municipalités de la MRC, dont Les Cèdres et Rivière-Beaudette.

Parmi les artistes ayant participé à cette 7ᵉ édition du projet, on retrouve Akorana (Isabelle Deprez), Audrey Sambeau, Chantal Bourque, Claude Thivierge, Diane Collet, Dominique Desbiens, Florian, Isabelle Parson, Johanne Mitchell, Laëtitia Matrat, Marie-Claude Lemire, Michel Sauvé, Mireille Gravel, Mossara, Nathalie Bellier (Thalz) et Nathalie Paquette.

​Par l'imaginaire et le travail de ces créateurs, la culture se répand et s'enracine dans nos communautés. Leurs œuvres embellissent, illuminent, étonnent, adoucissent, réconfortent et questionnent.

En un mot, « les arts et la culture font du bien aux humains ; ils contaminent positivement les milieux où ils évoluent et suscitent la réflexion », peut-on lire dans le communiqué du CACVS.

Contamination culturelle est une exposition collective extérieure nomade qui présente le travail de 16 artistes dans plusieurs lieux festifs de Vaudreuil-Soulanges durant l'été 2026. Cette année encore, le périple s'achèvera avec l'automne sous la forme d'une présentation muséale.

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