Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges
Contamination culturelle au parc André-Leblanc de Saint-Télesphore
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local
L’exposition itinérante Contamination culturelle 2026 vient de prendre place sur le troisième site de son parcours, le parc André-Leblanc de Saint-Télesphore. Dès maintenant, l'exposition est installée et le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges (CACVS) invite la population à venir admirer le travail des seize artistes ayant contribué au projet sur la thématique proposée du renouveau.
L'exposition demeurera au parc jusqu'au 15 août, après quoi elle sera déplacée au parc du centre communautaire de Très-Saint-Rédempteur jusqu'au 12 septembre. Depuis le début de l'édition 2026, Contamination culturelle a traversé quelques municipalités de la MRC, dont Les Cèdres et Rivière-Beaudette.
Parmi les artistes ayant participé à cette 7ᵉ édition du projet, on retrouve Akorana (Isabelle Deprez), Audrey Sambeau, Chantal Bourque, Claude Thivierge, Diane Collet, Dominique Desbiens, Florian, Isabelle Parson, Johanne Mitchell, Laëtitia Matrat, Marie-Claude Lemire, Michel Sauvé, Mireille Gravel, Mossara, Nathalie Bellier (Thalz) et Nathalie Paquette.
Par l'imaginaire et le travail de ces créateurs, la culture se répand et s'enracine dans nos communautés. Leurs œuvres embellissent, illuminent, étonnent, adoucissent, réconfortent et questionnent.
En un mot, « les arts et la culture font du bien aux humains ; ils contaminent positivement les milieux où ils évoluent et suscitent la réflexion », peut-on lire dans le communiqué du CACVS.
Contamination culturelle est une exposition collective extérieure nomade qui présente le travail de 16 artistes dans plusieurs lieux festifs de Vaudreuil-Soulanges durant l'été 2026. Cette année encore, le périple s'achèvera avec l'automne sous la forme d'une présentation muséale.