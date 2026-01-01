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Au parc Cavaleri

Très-Saint-Rédempteur inaugure son tout premier croque-livres

durée 14h00
12 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La Municipalité de Très-Saint-Rédempteur confirme l’installation de son tout premier croque-livres, inauguré le 13 juin dernier dans le cadre de l’événement TS’Arts en fête.

Cette réalisation est le fruit d’un projet collectif qui a pris naissance lors de l’évènement TS’Arts en fête tenu en 2025. À cette occasion, les citoyens et citoyennes avaient été invités à participer à un atelier d’art collectif sous le thème « Les mots de notre communauté ». Ensemble, ils ont contribué à la création de l’œuvre qui constitue aujourd’hui la base de ce nouveau croque-livres. L’artiste locale Mme Manon Labelle a ensuite complété le projet en y ajoutant sa touche artistique unique grâce au collage et à la peinture, donnant ainsi vie à une œuvre inspirante et représentative de la Municipalité.

Ce premier croque-livres constitue une action concrète découlant de la Politique familiale municipale, adoptée en décembre 2024. Cette initiative témoigne de l’engagement de la Municipalité à favoriser l’accès à la lecture, à encourager le partage et à augmenter le sentiment d’appartenance à la communauté.

Lors de l’inauguration du 13 juin, la Mairesse Julie Lemieux, le conseiller Serge Brazeau, la conseillère Julie Niquette et l’artiste Manon Labelle, ont d’ailleurs posé un geste symbolique en déposant chacun un premier livre dans le croque-livres. Ce geste marque le lancement officiel de cette bibliothèque libre-service et illustre la volonté du Conseil municipal de contribuer concrètement à faire vivre ce projet.

Le croque-livres est installé à l’entrée du parc Cavaleri, sur la rue des Orioles, où il est accessible gratuitement à toute la population.

Un concept simple et accessible à tous

Le principe du croque-livres est simple : il s’agit d’une boîte de partage de livres communautaire fonctionnant selon la devise « Prends un livre, donne un livre ». Chacun est invité à y déposer les livres qu’il a déjà lus et à en emprunter d’autres, sans obligation de remplacer immédiatement l’ouvrage choisi.

Le croque-livres s’adresse principalement aux enfants de 0 à 12 ans, afin de stimuler le plaisir de la lecture dès le plus jeune âge. Toutefois, les lecteurs sont également invités à y déposer des livres destinés aux adultes afin d’en faire profiter l’ensemble de la communauté.

La Municipalité remercie chaleureusement tous les citoyens et citoyennes ayant participé à l’atelier de création, ainsi que Mme Manon Labelle pour son précieux apport artistique. Grâce à cette collaboration, le croque-livres devient un symbole de partage, de créativité et de solidarité qui profitera à toute la communauté pendant de nombreuses années.

 

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