Une activité gratuite qui combine le plaisir de lire et de bouger en famille

Le Sentier des contes est de retour dans le parc du Centre communautaire à Très-Saint-Rédempteur. Cet été, les familles sont invitées à vivre une expérience de lecture originale grâce à cette activité.

Installé dans le parc du Centre communautaire (769, route Principale), ce parcours permet aux enfants de découvrir une histoire en plein air, une page à la fois, tout en profitant d’une agréable promenade. Une activité gratuite qui combine le plaisir de lire, de bouger et de passer du temps en famille.

Pour l’édition 2026, le Sentier des contes met en vedette l’album Colette n’a besoin de personne, écrit par Jean-François Sénéchal et illustré par Pascale Bonenfant. Au fil du parcours, les jeunes lecteurs suivront les aventures de Colette dans une histoire remplie d’humour et de découvertes. Le Sentier comprend également des codes QR donnant accès à une version audio de l’histoire, permettant à tous de profiter pleinement de l’expérience.

Accessible gratuitement pendant toute la saison estivale, le Sentier des contes est une belle occasion de faire découvrir le plaisir de la lecture autrement, tout en profitant des beaux jours.