Sara Schabas et Isabelle David en concert à la Maison Trestler

Le mercredi 22 juillet dès 20 h, les amateurs de musique classique, les curieux et toutes autres personnes intéressées de Vaudreuil-Soulanges sont conviés à la Maison Trestler à Vaudreuil-Dorion pour un spectacle animé par la soprano Sara Schabas et la pianiste Isabelle David.

Il s'agit du 4ᵉ concert dans le cadre des 41 ans de souvenirs de la Maison Trestler, véritable lieu historique de la région. Ce spectacle est intitulé Dans le bleu de la nuit : de Bilitis à Broadway.

Des artistes de renom

Louée pour sa « voix claire et lumineuse », la soprano canadienne Sara Schabas s’est produite en tant que soliste sur trois continents. Interprète passionnée de musique contemporaine, elle collabore étroitement avec des compositeurs influents tels que James Rolfe, Danika Lorèn, Cecilia Livingston et Amy Brandon. Trois fois lauréate des Jeunes Ambassadeurs Lyriques, elle a récemment terminé le programme Equilibrium Young Artists dirigé par Barbara Hannigan.

Ses saisons récentes incluent une tournée de récitals en Chine, des résidences en Allemagne et en France avec les Jeunes Ambassadeurs Lyriques, et des prestations pour Vancouver Opera, Pacific Opera Victoria, Tapestry Opera, Dayton Opera et Aspen Opera Centre, dans des lieux prestigieux tels que le Spiegelsaal de l’Opéra de Zurich, la Chapelle musicale du Bon-Pasteur à Montréal et l’Amphithéâtre Richard Bradshaw de la Canadian Opera Company.

Deux enregistrements paraîtront au printemps chez New Focus Records : O Greenest Branch de James Rolfe et The Bond d’Amy Brandon, un cycle de chansons écrit pour elle à partir de poèmes de Miriam Waddington.

Elle est diplômée de l’Université de Toronto et de Roosevelt University, et poursuit actuellement un doctorat à l’Université McGill, où elle mène des recherches sur la mezzo-soprano austro-canadienne Emmy Heim.

Très engagée musicalement, elle est également rédactrice en chef du magazine Art Song Canada.

Pour sa part, Isabelle David est la plus jeune d’une lignée de pianistes remontant à cinq générations. Reconnue pour sa « virtuosité poétique et flexible », la pianiste débute à 17 ans avec l’Orchestre symphonique de Montréal et se produit depuis comme soliste au Québec, au Canada et en Europe, sur des scènes prestigieuses telles que le Carnegie Hall, le Jordan Hall, la Maison de la musique d’Helsinki, le Zipper Hall, le Koffler Centre of the Arts, le Women’s Musical Club of Winnipeg.

Aux côtés de la violoniste Yolanda Bruno, elle enregistre, en 2019, l’album The Wild Swans. Ce premier opus met à l’honneur onze compositrices et présente la première gravure de Beyond Time de la compositrice canadienne Alexina Louie.

Au fil des ans, elle reçoit de prestigieuses distinctions, dont le Borromeo String Quartet Guest Artist Award, le prix Sylva-Gelber, le prix Hnatyshyn, le premier prix et celui de l’artiste la plus prometteuse au concours national de piano de la FCAPM, ainsi que le Grand Prix du Concours de musique du Canada.

En 2020, Isabelle termine son doctorat à l’université de Montréal, centrant sa recherche sur la littérature pour piano d’Auguste Descarries, inspirée par sa grand-mère, Louise Lussier, élève du compositeur. « Ma mamie me racontait les samedis à la résidence du maître, transmettant l’émotion et le raffinement du Montréal des années 1950, que je partage aujourd’hui avec plaisir », relate Isabelle David.

Au programme le 22 juillet

Le récital Dans le bleu de la nuit : de Bilitis à Broadway proposera un voyage musical allant de la mélodie française du tournant du XXᵉ siècle jusqu'au répertoire américain contemporain.

La première partie s'ouvre avec les Chansons de Bilitis de Claude Debussy, suivies d'un lied d'Alma Mahler tiré de ses Fünf Lieder, puis des quatre mélodies de l'opus 27 de Richard Strauss, dont le célèbre Morgen !, Francis Poulenc conclut cette portion avec un extrait de son opéra-bouffe Les Mamelles de Tirésias.

Après l'entracte, le programme reprend avec le Nocturne de Debussy, avant de plonger dans In a dark blue night d'Alex Weiser, un cycle contemporain en cinq volets évoquant Broadway et la nuit new-yorkaise. Le récital se termine avec Les chemins de l'amour de Poulenc et une fantaisie sur des airs de George Gershwin.

Les organisateurs précisent que le programme pourrait faire l'objet de modifications par les artistes.