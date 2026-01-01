Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre
Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;
Exposition Vacances en art
Où: Bibliothèques municipales de l'île perrot
Quand: Jusqu'au 4 août 2026 pendant les heures d'ouverture des bibliothèques;
Samedi 11 juillet:
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Régates de Valleyfield;
Où: Parc Delpha-Sauvé (240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 1B8);
Quand: 8 h à minuit;
Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
Quoi: Notre-Dame en Fête;
Où: Parc des Éperviers (rue de la Rhapsodie, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec, Canada, J7V 0H4);
Quand: Durant la journée;
Municipalité des Cèdres
Quoi: Vign'Art au Bourg des Cèdres;
Où: 490 chemin du Fleuve, Les Cèdres, Québec, Canada, J7T 1L7);
Quand: 11 h à 17 h;
Ville de Pincourt
Quoi: Journée Aqua Fun Day;
Où: Piscine municipale (364 boulevard Olympique, Pincourt, Québec, Canada, J7W 9B6);
Quand: 13 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Spectacle de Pine and Whisky;
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 19 h 30;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Concert d'Alex Lopez;
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3)
Quand: 19 h à 22 h;
Ville de Hudson
Quoi: Cinéma sous les étoiles;
Où: Parc Saint-Thomas (rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 20 h 30 à 22 h 30;
Municipalité de Les Coteaux
Quoi: Samedis Zen au canal;
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: ArchéoTour en vélo;
Où: Point de départ: 308-A chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);
Quand: 9 h 30 à 12 h 30;
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Quoi: Spectacle de Isabelle Parent, violon et voix;
Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6);
Quand: Dès 19 h;
Dimanche 12 juillet:
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Régates de Valleyfield;
Où: Parc Delpha-Sauvé (240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 1B8);
Quand: 8 h à 17 h;
Ville de Hudson
Quoi: Chasse aux trésors du Passeport Hudson;
Où: Sur l'ensemble du territoire municipal;
Quand: 10 h à 17 h;
Ville de Hudson
Quoi: Concert Un havre de paix;
Où: Église Saint-James (642 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 13 h 30 à 15 h;
Ville de Hudson
Quoi: Une fête des fraises;
Où: Église Saint-James (642 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);
Quand: 15 h à 17 h;
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Atelier de Peinture sur verre;
Où: 2 chemin du Canal , Pointe-des-Cascades, Québec, J0P 1M0, Canada;
Quand: Heures variables;
Ville de Rigaud
Quoi: Savoir reconnaître et utiliser les plantes sauvages;
Où: 15 rue Boisé-des-Franciscaines, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0);
Quand: 13 h à 16 h ;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Dimanches sportifs à L'Embouchure (séance de zumba );
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 11 h;