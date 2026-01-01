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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

durée 08h00
11 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. 

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo 
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée; 

Exposition Vacances en art
Où: Bibliothèques municipales de l'île perrot 
Quand: Jusqu'au 4 août 2026 pendant les heures d'ouverture des bibliothèques; 

Samedi 11 juillet: 

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
Quoi: Régates de Valleyfield; 
Où: Parc Delpha-Sauvé (240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 1B8); 
Quand: 8 h à minuit; 

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 
Quoi: Notre-Dame en Fête; 
Où: Parc des Éperviers (rue de la Rhapsodie, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec, Canada, J7V 0H4); 
Quand: Durant la journée; 

Municipalité des Cèdres 
Quoi: Vign'Art au Bourg des Cèdres; 
Où: 490 chemin du Fleuve, Les Cèdres, Québec, Canada, J7T 1L7); 
Quand: 11 h à 17 h; 

Ville de Pincourt 
Quoi: Journée Aqua Fun Day; 
Où: Piscine municipale (364 boulevard Olympique, Pincourt, Québec, Canada, J7W 9B6); 
Quand: 13 h; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Spectacle de Pine and Whisky; 
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 19 h 30; 

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Concert d'Alex Lopez; 
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3) 
Quand: 19 h à 22 h; 

Ville de Hudson 
Quoi: Cinéma sous les étoiles; 
Où: Parc Saint-Thomas (rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0); 
Quand: 20 h 30 à 22 h 30; 

Municipalité de Les Coteaux
Quoi: Samedis Zen au canal; 
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: ArchéoTour en vélo; 
Où: Point de départ: 308-A chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0); 
Quand: 9 h 30 à 12 h 30; 

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil 
Quoi: Spectacle de Isabelle Parent, violon et voix; 
Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6); 
Quand: Dès 19 h; 

Dimanche 12 juillet:  

Ville de Salaberry-de-Valleyfield 
Quoi: Régates de Valleyfield; 
Où: Parc Delpha-Sauvé (240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 1B8); 
Quand: 8 h à  17 h;

Ville de Hudson 
Quoi: Chasse aux trésors du Passeport Hudson; 
Où: Sur l'ensemble du territoire municipal; 
Quand: 10 h à 17 h; 

Ville de Hudson 
Quoi: Concert Un havre de paix; 
Où: Église Saint-James (642 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0); 
Quand: 13 h 30 à 15 h; 

Ville de Hudson 
Quoi: Une fête des fraises; 
Où: Église Saint-James (642 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0); 
Quand: 15 h à 17 h; 

Municipalité de Pointe-des-Cascades 
Quoi: Atelier de Peinture sur verre; 
Où: 2 chemin du Canal , Pointe-des-Cascades, Québec, J0P 1M0, Canada; 
Quand: Heures variables; 

Ville de Rigaud
Quoi:  Savoir reconnaître et utiliser les plantes sauvages; 
Où: 15 rue Boisé-des-Franciscaines, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0);
Quand: 13 h à 16 h ; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Dimanches sportifs à L'Embouchure (séance de zumba ); 
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 11 h; 

 

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