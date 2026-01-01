Journée des pompiers: les Beatles et Bleu Jeans Bleu en vedette

La Ville de Pincourt dévoile, le vendredi 10 juillet, soit moins d'un mois avant la tenue de la 44e édition de la Journée des pompiers, la programmation musicale de cette activité appréciée des petits et grands.

Comme à son habitude, c'est le traditionnel défilé des véhicules d'urgence dans les rues de Pincourt qui lancera les festivités. Le départ sera donné au Faubourg de l'Île, avant que le cortège emprunte la 5e avenue, la rue Shamrock, la rue Northcote, le boulevard de l'Île, la 5e avenue, le boulevard Pincourt, le boulevard de l'Île, le boulevard Cardinal-Léger, le chemin Duhamel, la 22e avenue, le boulevard Olympique, l'Avenue Lussier, le boulevard Cardinal-Léger et, finalement, la rue Bellevue et de terminer son parcours au parc du même nom.

Sur place, voici ce qu'il sera possible de faire pour les petits et grands:

12 h 30 : Animation pour les enfants au Parc Bellevue

Jeux gonflables, maquillage, party mousse, défi des pompiers, etc...

Initiation danse en ligne par l'école de danse StarDance :

12 h 30, 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30

À 17 h et jusqu'à 18 h 30, le DJ Steve Watt montera sur scène pour démarrer le volet divertissement de la soirée. À 18 h 30 et jusqu'à 20 h, le spectacleHELP ! Hommage aux Beatles sera présenté sur les planches. S’attaquer à l’univers des Beatles est un défi colossal. Un répertoire mythique, intemporel, et des hommages nombreux… la barre est haute. Très haute. Et pourtant, depuis plus de 10 ans, HELP! – Hommage aux Beatles relève ce défi avec brio et fait vibrer les publics d’ici et d’ailleurs.



Mené par Pascal Tirapani — concepteur, bassiste, guitariste et chanteur, épaulé par ses talentueux complices Norman Di Blasio, R.D. Harris et Ron Stutz, le groupe livre un spectacle-concept solide, authentique et d’une grande qualité musicale. Plus qu’un simple hommage, HELP! propose une véritable plongée dans l’univers du groupe le plus mythique de l’histoire, portée par une interprétation juste, une énergie communicative et un profond respect de l’œuvre originale.



Un rendez-vous incontournable pour les fans… et une découverte renversante pour les autres.

Le DJ Steve Watt sera de retour derrière les platines de 20 h à 20 h 30 avant de céder la scène au groupe Bleu Jeans Bleu. Les gars de Bleu Jeans Bleu font du bien. Ils l’ont toujours fait, et ils poursuivent sur leur lancée avec un tout nouveau spectacle, la tournée Record NºV. L’élégance d’un parfum haut de gamme, le réconfort d’un macaroni à la viande. L’énergie d’un Monster Truck, la finesse d’une Mercedes vintage.



Ce nouveau spectacle allie irrésistiblement leur musique efficace à leur humour décalé, dans une parfaite complicité avec le public — une signature qui fait de BJB un des groupes chouchous de la scène québécoise. Ambiance feutrée, décor italo-romantique… laissez-vous envoûter par la fragrance du bonheur pur!

À 22 h, le feu d'artifice illuminera le ciel de Pincourt. À 22 h 30 et jusqu'à minuit, DJ Steve Watts taquinera les platines en formule Party Mix.