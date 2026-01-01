Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo

Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;

Exposition Vacances en art

Où: Bibliothèques municipales de l'île perrot

Quand: Jusqu'au 4 août 2026 pendant les heures d'ouverture des bibliothèques;

Vendredi 10 juillet:

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Régates de Valleyfield;

Où: Parc Delpha-Sauvé (240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 1B8);

Quand: 8 h à minuit;

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Quoi: Notre-Dame en Fête;

Où: Parc des Éperviers (rue de la Rhapsodie, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec, Canada, J7V 0H4);

Quand: 19 h à 22 h;

Ville de Hudson

Quoi: Vente de livres usagés;

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 16 h à 22 h;

Ville de Hudson

Quoi: Soirée ados;

Où: Bibliothèque War Memorial Library (60 rue Elm, Hudson Heights, Québec, Canada, J0P 1J0);

Quand: Heures variables;

Ville de Pincourt

Quoi: Rendez-vous dansants;

Où: Kiosque Desjardins du parc Olympique (Avenue Lussier, Pincourt, Québec, Canada, J7W 9B6);

Quand: 19 h 30 à 21 h 30;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Spectacle de Ricky Lovato;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 19 h 30;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Concert de All 4 Blues Band;

Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3)

Quand: 19 h à 22 h;

Municipalité des Coteaux

Quoi: À vos pinceaux, pARTez: Une soirée d'art en action;

Où: Édifice Laurier-Léger (199 rue Principale, Les Coteaux, Québec, Canada, J7X 1A1);

Quand: 18 h 30;

Ville de Saint-Zotique

Quoi: Vendredis chauds à la Plage;

Où: Plage de Saint-Zotique (105, 81e Avenue, Saint-Zotique, Québec, Canada, J0P1Z0);

Quand: 19 h;

Samedi 11 juillet:

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Régates de Valleyfield;

Où: Parc Delpha-Sauvé (240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 1B8);

Quand: 8 h à minuit;

Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Quoi: Notre-Dame en Fête;

Où: Parc des Éperviers (rue de la Rhapsodie, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec, Canada, J7V 0H4);

Quand: Durant la journée;

Municipalité des Cèdres

Quoi: Vign'Art au Bourg des Cèdres;

Où: 490 chemin du Fleuve, Les Cèdres, Québec, Canada, J7T 1L7);

Quand: 11 h à 17 h;

Ville de Pincourt

Quoi: Journée Aqua Fun Day;

Où: Piscine municipale (364 boulevard Olympique, Pincourt, Québec, Canada, J7W 9B6);

Quand: 13 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Spectacle de Pine and Whisky;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 19 h 30;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Concert d'Alex Lopez;

Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3)

Quand: 19 h à 22 h;

Ville de Hudson

Quoi: Cinéma sous les étoiles;

Où: Parc Saint-Thomas (rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 20 h 30 à 22 h 30;

Municipalité de Les Coteaux

Quoi: Samedis Zen au canal;

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: ArchéoTour en vélo;

Où: Point de départ: 308-A chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, Québec, Canada, J0P 1B0);

Quand: 9 h 30 à 12 h 30;

Municipalité de Terrasse-Vaudreuil

Quoi: Spectacle de Isabelle Parent, violon et voix;

Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6);

Quand: Dès 19 h;

Dimanche 12 juillet:

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Régates de Valleyfield;

Où: Parc Delpha-Sauvé (240 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, Canada, J6T 1B8);

Quand: 8 h à 17 h;

Ville de Hudson

Quoi: Chasse aux trésors du Passeport Hudson;

Où: Sur l'ensemble du territoire municipal;

Quand: 10 h à 17 h;

Ville de Hudson

Quoi: Concert Un havre de paix;

Où: Église Saint-James (642 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 13 h 30 à 15 h;

Ville de Hudson

Quoi: Une fête des fraises;

Où: Église Saint-James (642 rue Main, Hudson, Québec, Canada, J0P 1H0);

Quand: 15 h à 17 h;

Municipalité de Pointe-des-Cascades

Quoi: Atelier de Peinture sur verre;

Où: 2 chemin du Canal , Pointe-des-Cascades, Québec, J0P 1M0, Canada;

Quand: Heures variables;

Ville de Rigaud

Quoi: Savoir reconnaître et utiliser les plantes sauvages;

Où: 15 rue Boisé-des-Franciscaines, Rigaud, Québec, Canada, J0P 1P0);

Quand: 13 h à 16 h ;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Dimanches sportifs à L'Embouchure (séance de zumba );

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 11 h;