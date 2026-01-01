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Le vendredi 10 juillet

Plusieurs courses au programme aux Régates de Valleyfield

durée 08h00
10 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Alors que les derniers préparatifs sont en cours pour accueillir l’édition 2026 des Régates de Valleyfield, au parc Delpha-Sauvé de Salaberry-de-Valleyfield, il est important de rappeler la programmation de l’évènement. Les moteurs se feront entendre dès le vendredi 10 juillet à 9 h. 

L’ouverture du site est prévue pour 8 h pour les amateurs qui souhaitent obtenir de bonnes places. À 9 h, la classe novice s’élancera sur le parcours. Elle sera suivie, dans l'ordre, par plusieurs pilotes de la Formule R qui complèteront trois tours chacun dans leurs catégories respectives, soit Q-1-A, Q-1-B, avant d’être remplacés par la Formule R Q-1-A et Q-1-B. 

Par la suite, les compétiteurs de la classe Hydro 350 feront de même dans les catégories Q-1-A, Q-1-B, Q-1-C et Q-1-D. Après ces deux épreuves, les concurrents de la classe Grand Prix tenteront de se familiariser avec le parcours avant de céder la place aux pilotes de la classe Vintages, puis ProHydro Q-1-A. 

Ils seront suivis par les embarcations de la classe Formule R Q-2-A et Q-2-B qui devront aussi compléter trois tours du circuit. Le 14e départ du jour mettra en vedette les participants de la classe JSS Q-1-A. 

La Formule F sera de retour sur le parcours, cette fois pour mettre en lumière le talent des pilotes du Q-2-A et Q-2-B. Même chose pour la classe Hydro 350 où les bolides du Q-2-A, Q-2-B, Q-2-C et Q-2-D seront attendus sur la ligne de départ pour compléter trois tours avec le meilleur chrono. 

La classe Vintages sera de retour sur le circuit, tout comme le Q-2-A du ProHydro. La dernière compétition de la journée, avant les finales, sera celle de la classe Grand Prix. Enfin, deux finales se tiendront en fin de journée vendredi, soit celle de la Formule F et de la classe Hydro 350 qui seront entrecoupées par la parade des pilotes de la classe Grand Prix. 

En soirée, les intéressés pourront se déhancher aux sons de DJ YG dès 19 h. À 19 h 30, il cédera les planches à Rock Story qui fera de même à 21 h 30 au rocker habitué des Régates de Valleyfield: Éric Lapointe. Le DJ YG sera de retour à 23 h pour terminer la soirée en beauté.  

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