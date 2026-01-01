Ajustements apportés au stationnement du parc Le 405 en période estivale

Avec le début de la programmation estivale au parc Le 405, la Ville de Vaudreuil-Dorion avec ses résidents et les visiteurs qui se rendront sur place, de la mise en place de quelques ajustements apportées au stationnement les jeudis et vendredis.

Tous les mercredis de la saison chaude, le stationnement du parc Le 405 est accessible à tous. Quatre espaces sont réservés aux personnes à mobilité réduite. Les jeudis, à compter de 17 h, le stationnement est réservé exclusivement aux personnes à mobilité réduite. Les vendredis, le stationnement est accessible à tous jusqu'à 15 h, puis fermé jusqu'à 23 h afin de permettre le bon déroulement des activités.

Durant cette période, des espaces de stationnement pour les personnes à mobilité réduite sont disponibles à proximité :

- Rue Léger

- 409, avenue Saint-Charles (édifice commercial)

- 414, avenue Saint-Charles (Paroisse Saint-Michel)

Un débarcadère est également accessible les vendredis soirs au 399, avenue Saint-Charles (résidence pour personnes âgées).