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Dans trois parcs du territoire

Trois spectacles extérieurs gratuits cet été aux Cèdres

durée 14h00
8 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Les mercredis 15 et 29 juillet de même que le mercredi 12 août, petits et grands citoyens des Cèdres sont attendus dans les parcs du territoire pour les Mercredis shows. À ces dates, trois spectacles gratuits en plein air sont prévus dès 19 h au parc des Colibris, au parc Optimiste et au parc Daviau. 

Les intéressés doivent apporter une chaise pour profiter pleinement de ces soirées de divertissement gratuites. 

Le 15 juillet, le théâtre du Crapaud Cornu proposera le spectacle La Fontaine et le Crapaud au parc des Colibris. D'une durée de 35 à 40 minutes, on plongera dans l'univers magique du théâtre ambulant de marionnettes! Inspiré des contes classiques, ce spectacle interactif invite petits et grands à participer à une aventure remplie d'humour, de surprises et de personnages attachants.

Deux semaines plus tard, soit le 29 juillet, au parc Optimiste, le groupe muscial The Affair Cover Band proposera un 90 minutes de grands succès d'hier et d'aujourd'hui, The Affair Cover Band fera chanter, danser et revivre les classiques du rock, de la pop et bien plus encore.

Enfin, le 12 août prochain, au parc Daviau, le Light and Bubbly band, composé de voix, guitare, ukulélé, piano et violon partagera son répertoire varié mêlant classiques et chansons entraînantes, crée une ambiance conviviale parfaite pour une soirée d'été entre amis ou en famille. Le spectacle durera entre 75 et 90 minutes. 

En cas de pluie, les spectacles seront reportés ou annulés.

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