Saint-Lazare: sondage en ligne pour forger sa future politique culturelle

La Ville de Saint-Lazare travaille à l'élaboration de sa future politique culturelle et invite ses citoyens à participer à cette démarche en répondant à un court sondage en ligne d'ici le 23 août.

Cette initiative permettra de mieux comprendre les besoins, les intérêts et les aspirations de la communauté en matière de culture.

Chaque réponse contribuera à façonner une politique culturelle représentative et à orienter les actions qui soutiendront le développement culturel de Saint-Lazare pour les années à venir.

Ce court sondage porte sur l'offre culturelle actuelle, les façons dont vous êtes informés et vos aspirations pour l'avenir. Il concerne autant les activités municipales (bibliothèque, ateliers, spectacles) que l'offre privée (cours de danse, cours de musique, etc.).

Le sondage prend environ 5 à 8 minutes. On peut y répondre en cliquant ici.