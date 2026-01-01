Une journée festive ce dimanche à Rivière-Beaudette

L'une des journées les plus festives de l'été se tiendra le dimanche 23 août à Rivière-Beaudette à l'occasion de la Tombola - Journée festive Jeux & Animation. L'activité se tiendra au parc situé derrière le Centre multifonctionnel au 829 rue Principale. L'endroit se transformera, pour l'occasion, en véritable fête foraine remplie de musique, de défis, de rires et de surprises pour toute la famille.

Au programme :

- 15 jeux de kermesse pour tester l'adresse des petits et grands;

- Animation dynamique avec maître de cérémonie;

- Musique et ambiance festive avec DJ;

- Méga-Danses interactives pour faire bouger petits et grands;

- Grands jeux collectifs et défis parents-enfants;

- Animation de type tombola et plusieurs surprises;

Un bar servant des boissons alcoolisées, non alcoolisées et du popcorn sera installé sur place. Argent comptant seulement accepté. La fête aura lieu de 11 h à 18 h 30.

Les visiteurs sont invités à apporter leur pique-nique pique-nique pour profiter pleinement de la journée.

D’autres détails concernant la programmation seront dévoilés prochainement.