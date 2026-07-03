Cet été, vivez la magie des Mardis Merveilleux en famille à Les Coteaux

La Municipalité des Coteaux est heureuse d'inviter les familles à la toute nouvelle édition des Mardis Merveilleux ! Du 7 juillet au 18 août prochain, petits et grands ont rendez-vous les mardis à 18 h 30 au parc Réjean-Boisvenu (139, rue Adrien-Rouleau) pour faire le plein de rires, de culture et de moments magiques en plein air.

Cette programmation estivale gratuite promet d’émerveiller toute la communauté grâce à des prestations variées et de haut calibre :

- 7 juillet : Spectacle de cirque Éphémère « En Jeu »

Au sein d'une structure sphérique originale, six acrobates célébreront la complicité et la liberté par le mouvement, invitant les spectateurs à redécouvrir le plaisir pur du jeu. (En cas de pluie : reporté au 10 juillet)

- 28 juillet : Bingo en plein air

Une soirée ludique et rassembleuse accessible à tous. Rires garantis et de nombreux prix à gagner ! (En cas de pluie : Édifice Gilles-Grenier)

- 4 août : Cinéma en plein air

Quoi de mieux qu'un bon film en famille sous les étoiles ? Venez profiter d'une projection divertissante accompagnée d'un délicieux pop-corn. (En cas de pluie : reporté au 5 août)

- 11 août : Spectacle de Béa Bestiole « Les maîtres du ciel »

Un rendez-vous interactif et rigolo spécialement conçu pour les enfants de 5 à 12 ans. À travers des chansons et des numéros colorés, Béa Bestiole fera découvrir le monde fascinant des animaux volants. (En cas de pluie : Édifice Gilles-Grenier)

- 18 août : Spectacle canin avec Alexandra Côté

Pour clôturer la saison estivale en beauté, les amateurs d'animaux seront charmés par les prouesses des compagnons à quatre pattes de la célèbre dresseuse. Au programme : chorégraphies, agilité et détection d'odeurs. (En cas de pluie : Édifice Gilles-Grenier). À apporter : Vos chaises de parterre, vos sourires et votre belle humeur !

L'accès à l'ensemble des activités est entièrement gratuit. C'est l'occasion idéale de créer de précieux souvenirs d'été et de renforcer les liens au sein de notre communauté.