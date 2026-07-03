Un concert de piano à quatre mains à la Maison Trestler

Le duo formé de Rosemarie Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé a été créé en 2017. Tous deux diplômés du Conservatoire de musique de Québec auprès de Suzanne Beaubien, ils charment le public par leur charisme et se distinguent par leurs idées musicales et leur partage intime de l’instrument. La paire sera en vedette à la Maison Trestler de Vaudreuil-Dorion le mercredi 15 juillet à 20 h.

Conjoints depuis plusieurs années, leur grande complicité se traduit par un jeu sensible et une unité sonore remarquable.

Depuis sa formation, le duo s’est distingué tant au Canada qu’à l’international. Les duettistes ont réalisé une tournée Jeunesses Musicales Canada au Québec et en Ontario en 2018, ainsi qu’au Nouveau-Brunswick en 2022, avec le concert « Le piano des Mathieu ». Depuis, ils ont donné de nombreux concerts, dont ceux pour les séries de l’Aramusique, la Chapelle historique du Bon-Pasteur, la Cathédrale Holy Trinity, les maisons de la culture de Montréal, le Musée de la Civilisation et le Palais Montcalm, entre autres. En 2021, le duo a été invité à jouer le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, avec les Violons du Roy, et avec l’Orchestre du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2022.

Sur la scène internationale, le duo a représenté le Canada lors de l’évènement célébrant le 75ᵉ anniversaire de Jeunesses Musicales International en 2020. Le duo s’est également produit lors de récitals en France, dont un concert au Musée de Port-Royal, et au Festival des Haudères, en Suisse. En 2019, il a été invité par France Musique expressément pour interpréter les Six Épigraphes antiques de Debussy, œuvre rarement jouée, lors d’un concert diffusé en direct sur les ondes de la station à Paris.

Boursiers du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada, Rosemarie et Jean-Michel ont suivi des stages de perfectionnement auprès d’Hervé Billaut à Paris et de Philippe Cassard à la prestigieuse Académie Tibor Varga en Suisse.

Un premier disque du duo consacré à la musique de Fauré et Debussy est sorti en 2022. Il a fait d’ailleurs l’objet d’une diffusion sur France Musique dans l’émission Portraits de famille. Les duettistes ont aussi enregistré, en première mondiale, le Concertino no2 pour deux pianos d’André Mathieu, sur un disque de Jean-Michel Dubé paru en 2018 sous étiquette Espace-21.

Au programme :

Quand Ravel rencontre Guershwin

Ma mère l’Oye Ravel

3 préludes (arr. Gregory Stone Gershwin

Pavane Fauré

(arr. Uwe Korn)

Girl Crazy Gershwin

-Embracable you (arr. Guy Campion)

-I got Rhythm

Pause

Rapsodie espagnole Ravel

Rhapsody in blue Gershwin

(arr. Henry Levine)

Notez que certaines modifications au programme peuvent être effectuées par les artistes.

Billets : 42 $ - Réservation requise au 450 455-6290