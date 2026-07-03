Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre
Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;
Vendredi 03 juillet:
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Spectacle de La Traverse;
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 19 h 30;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Concert de Brian Gallagher;
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3)
Quand: 19 h à 22 h;
Samedi 04 juillet:
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Spectacle de Félix Lepage & Bianca Cerbo;
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 19 h 30;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Concert de The Killingmoon;
Où: Espace des Muses de Saint-Lazare (1530 rue Poirier, Saint-Lazare, Québec, Canada, J7T 2T3);
Quand: 19 h à 22 h;
Municipalité de Les Coteaux
Quoi: Samedis Zen au canal;
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre;
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Quoi: Spectacle de Sylvain Poirier, chanson acoustique;
Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6);
Quand: Dès 19 h;
Dimanche 05 juillet:
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Quoi: Brunch & Journée familiale;
Où: Terrasse-Café ( 1, 1er boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, Canada, J7V 5N6);
Quand: 9 h midi (brunch) puis jusqu'à 17 h;
Municipalité de Pointe-des-Cascades
Quoi: Yoga en plein air
Où: 85 Chemin du Fleuve, Pointe-des-Cascades, Québec, J0P 1M0, Canada;
Quand: 9 h 30 à 10 h 30;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Visite des jardins Michel Corbeil de la Société d'horticulture et d'environnement de Saint-Lazare ($$$);
Où: Pour infos: (514) 707-7822
Quand: 10 h à midi;
Ville de Pincourt
Quoi: Fête du nautisme;
Où:Parc Bellevue ( 267 chemin Duhamel, Pincourt, Québec, Canada, J7W 4C5);
Quand: 10 h à 15 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Dimanches sportifs à L'Embouchure (course );
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 11 h;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Campagne de financement au profit du Dream Center Dorion;
Où: Krema & Co. Gelato et Gâteries (360 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, Canada, J7V 2M3);
Quand: 13 h à 19 h;
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