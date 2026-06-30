Un 15e anniversaire sous le signe de la mémoire et de la création

L’année 2026 marquera un moment phare pour le Théâtre De L’île Perrot, qui célébrera le 15e anniversaire d’une aventure artistique portée par des visionnaires, des créateurs et des gens d’action. Cette année de célébration s’inscrit dans la continuité d’un parcours reconnu pour sa contribution remarquable à la vitalité culturelle de Vaudreuil-Soulanges.

Le 24 septembre dernier, les cofondateurs Daniel Bertolino et Shantal Nicole ont reçu le Prix du mérite patrimonial, décerné par le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à la dynamique culturelle de la région, notamment par leurs nombreuses réalisations favorisant l’ouverture sur le monde.

Cette distinction souligne également le chemin parcouru depuis que l’organisme culturel est devenu indépendant en 2021. Depuis, le Théâtre De L’île Perrot a porté huit projets artistiques distincts, dont cinq productions théâtrales :

- Les incroyables secrets de vie des mi’kmaq;

- Culture mandingue;

- Promesse de papillon;

- La légende du bogolan;

- Astou la magnifique;

- Le Reel de l’abondanse, 350e anniversaire du territoire de l’île Perrot;

- Effet papillon, le film;

- Danser, bouger ici et avec le monde, une série webtélé de 11 épisodes;

Pour souligner ce 15e anniversaire, une soirée commémorative réunira les acteurs, artisans, partenaires et complices qui ont contribué à faire rayonner cette aventure. Un hommage sera également rendu à Madame Lise Chartier, disparue subitement en décembre dernier. Instigatrice de la Fondation Sainte- Jeanne-De-Chantal et cofondatrice du Théâtre de la Chapelle, avec la complicité et sous la direction artistique de Daniel Bertolino, ils ont contribué à mettre en place des structures durables pour soutenir les arts patrimoniaux et les arts vivants dans la région.

Cet été, le Théâtre De L’île Perrot revisite et bonifie L’Aventure mandingue en y intégrant chants et danses africaines, balafon, djembé, percussions et jeux de marionnettes, tout en faisant dialoguer ces traditions avec certains éléments du patrimoine québécois, dont la gigue et la ceinture fléchée. Une rencontre artistique à la fois surprenante, vivante et profondément rassembleuse.

Fondée sur le partage et la générosité, la culture mandingue prend ici forme à travers trois artistes qui incarnent le métissage, la transmission et la force des liens d’amitié. Ensemble, ils créent un pont entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Le spectacle propose une expérience participative où le spectateur devient acteur. À la croisée du spectacle vivant et de l’exposition, cette création met en valeur des objets traditionnels d’Afrique de l’Ouest et invite le public à entrer en contact avec la richesse de la créativité artistique et culturelle mandingue. Une invitation à découvrir, à bouger, à créer et à célébrer la diversité culturelle d’ici et d’ailleurs.

Calendrier des activités

- Notre-Dame-de-l’Île-Perrot — 15 juillet, 9 h 30 et 11 h;

- L’Île-Perrot — 22 juillet, 10 h et 13 h;

- Pincourt — 13, 14 et 17 juillet, de 9 h 30 à 15 h 30 : 15 ateliers artistiques;

- L’Île-Perrot — 8 décembre, 18 h : célébration du 15e anniversaire et hommage à Madame Lise Chartier;

Présenté en formule trio, le spectacle réunit le griot sénégalais Sadio Sissokho, virtuose de la kora issue d’une tradition transmise de père en fils depuis le 13e siècle, ainsi que deux artistes aux parcours complémentaires. Récipiendaire et nommé aux prix JUNO en 2017 et 2020, Sadio Sissokho explore, avec son plus récent album Mi’kmafrica, les liens entre les racines mandingues et autochtones Mi’kmaqs.

Stève Vies, artiste multidisciplinaire, animateur culturel, directeur artistique et conservateur d’art

mandingue, transmet depuis plus de vingt ans la richesse de ses réalisations pluridisciplinaires à des publics de tous âges, sur deux continents. Il cultive au quotidien son amour pour les arts traditionnels d’Afrique de l’Ouest.

Shantal Nicole, pédagogue du mouvement, chorégraphe-interprète et metteure en scène, compte une douzaine d’œuvres chorégraphiques à son actif. Depuis plus de trente ans elle enseigne la danse contemporaine, la danse créative et l’art dramatique. Depuis 2017, elle écrit pour le jeune public et met en scène les productions artistiques du Théâtre De L’île Perrot.