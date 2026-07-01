On célèbre la Fête du Canada à Hudson

Le mercredi 1er juillet, la Ville de Hudson sera l'hôte d'un rassemblement festif à l'occasion de la Fête du Canada.

La Ville de Hudson soulignera la Fête du Canada le 1er juillet, dès midi au parc Benson, à la caserne des pompiers et au coeur du village. Sur place, on retrouvera des jeux, de l'animation, des activités pour enfants et une ambiance festive.

Les personnes intéressés à s'y rendre sont invitées à apporter une bouteille d'eau, de la crème solaire, une chaise pliante et une couverture.

De 17 h à 19 h, les intéressés pourront prendre part au Parcours des colliers dans le coeur du village qui consistera à visitez les commerces participants pour récolter les colliers et courir la chance de gagner un prix unique.

En soirée, la fête va se poursuivre au parc Jack Layton à partir de 19 h pour une soirée country mémorable. Au programme : DJ, danse en ligne avec L’École Star Danse, jeux glow in the dark et des spectaculaires feux d’artifice pour terminer la soirée en beauté.