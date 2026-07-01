1er juillet: la Fête du Canada depuis 1867

On en a fait la journée des déménagements depuis en 1974

Célébrée en grandes pompes à travers le pays et de façon plus modeste au Québec, la fête du Canada célèbre la naissance officielle du pays, survenue le 1er juillet 1867.

À cette date, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, maintenant appelé Loi constitutionnelle de 1867, est entré en vigueur, unissant trois colonies britanniques — le Haut-Canada (Ontario), le Bas-Canada (Québec), et les provinces maritimes (Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse) — pour former un nouveau pays : le Dominion du Canada.

L'année suivante, le gouverneur général Lord Monk signe une proclamation qui invite tous les sujets de Sa Majesté, partout au pays à célébrer le 1er juillet.

En 1879, une loi fédérale fait du 1er juillet un jour férié portant le nom de «jour d'anniversaire de la Confédération». Plus tard, la fête changera de nom pour devenir la «fête du Dominion».

Ce n’est qu’en octobre 1982, lors du rapatriement de la Constitution canadienne, et la création de la Loi constitutionnelle de 1982, que le nom a officiellement été changé pour fête du Canada. Depuis, le 1er juillet est reconnu comme jour férié national célébrant l’unité, l’histoire et les valeurs canadiennes.

Pourquoi déménage-t-on le 1er juillet au Québec ?

Au Québec, le 1er juillet est plutôt associé au déménagement. Cette tradition s'il en est une remonte à une loi adoptée en 1974. Avant cette date, les baux résidentiels prenaient fin le 1er mai, ce qui obligeait souvent les familles à déménager en pleine année scolaire, une situation problématique pour les enfants.

Pour éviter cette contrainte, le gouvernement du Québec a adopté une modification au Code civil, fixant par défaut la fin des baux au 30 juin, ce qui a peu à peu établi le 1er juillet comme jour du déménagement.

Que vous fêtiez le Canada ou que vous déménagiez, profitez de votre journée!