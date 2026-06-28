Luc Beauséjour en spectacle à la Maison Trestler

La Maison Treeslter présente bientôt le 2e concert de sa saison 41 ans de souvenirs assurer par le claveciniste, Luc Beauséjour. Le spectacle aura lieu le mercredi 8 juillet 2026 à 20 h dans la salle principale de la maison historique.

Luc Beauséjour a suscité l’enthousiasme du public, les éloges des critiques et des spécialistes grâce à la virtuosité, à l’élégance et à l’expressivité de son jeu. Consacré « Interprète de l’année 2003 » par le Conseil québécois de la musique. Il a reçu neuf Prix Opus du Conseil québécois de la musique et a remporté deux trophées Félix au Gala de l’ADISQ pour ses enregistrements.

Il mène une carrière très active au Canada et à l’étranger. Il s’est produit, entre autres, à Boston, à Washington, à Paris, à Vienne, à Munich, à Montréal et a bien d'autres endroit autour du globe.

M. Beauséjour a aussi été invité à jouer les Variations Goldberg au Studio Glenn Gould, à Toronto. Il est régulièrement entendu sur les ondes des radios française et anglaise de Radio-Canada. Son interprétation des Barricades mystérieuses de François Couperin a été choisie par le réalisateur Jacques Drouin pour son film d’animation Empreintes, produit par l’Office national du film du Canada.

Premier prix du concours international de clavecin Erwin Bodky, tenu à Boston, Luc Beauséjour a également remporté les honneurs au concours international de clavecin de la Southeastern Historical Keyboard Society à Tallahassee. Il a réalisé plus de 45 albums, comme soliste ou directeur musical. Depuis 1994, il est directeur artistique de Clavecin en concert.

Détenteur d'un doctorat en interprétation de l'Université de Montréal, il a été professeur invité dans cette institution jusqu’en 2023. Il enseigne présentement au Conservatoire de musique de Montréal.

Le concert propose un voyage au cœur du répertoire baroque en deux parties.

La première est largement dominée par Jean-Sébastien Bach, avec deux préludes, l'Aria des Variations Goldberg et la Suite française en sol majeur. S'y ajoutent la Passacaille en sol mineur de Haendel et un Ground en do mineur de Purcell.

La seconde partie s'ouvre sur un florilège de pièces caractéristiques du clavier français, signées Daquin, d'Agincourt, Rameau et Couperin, avant de conclure avec le Concerto en ré mineur de Marcello transcrit par Bach et deux sonates de Domenico Scarlatti.

Les artistes se réservent la possibilité d'apporter des modifications au programme. Les billets sont offerts au prix de 42 $, sur réservation au 450 455-6290.