La Fondation Hormisdas-Pilon lance un appel de dossiers afin de sélectionner deux artistes ou professionnels qui viendront compléter la programmation de la deuxième édition de Culture botanique, qui se tiendra le samedi 8 août 2026 à la Jardinerie chez Ben, à la Municipalité des Cèdres.

Culture botanique est un événement qui favorise les rencontres entre les arts, l'environnement, le patrimoine vivant, les savoirs et la communauté. Dans un cadre inspirant où se croisent création, horticulture, nature et découverte, l'événement invite le public à ralentir, observer, apprendre, créer et échanger.

La programmation rassemble des artistes, des créateurs, des chercheurs et des passionnés issus de différents horizons afin de proposer une expérience accessible, conviviale et enrichissante pour tous les publics.