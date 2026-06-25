2e édition de Culture botanique
La Fondation Hormisdas-Pilon lance un appel de dossiers
La Fondation Hormisdas-Pilon lance un appel de dossiers afin de sélectionner deux artistes ou professionnels qui viendront compléter la programmation de la deuxième édition de Culture botanique, qui se tiendra le samedi 8 août 2026 à la Jardinerie chez Ben, à la Municipalité des Cèdres.
Culture botanique est un événement qui favorise les rencontres entre les arts, l'environnement, le patrimoine vivant, les savoirs et la communauté. Dans un cadre inspirant où se croisent création, horticulture, nature et découverte, l'événement invite le public à ralentir, observer, apprendre, créer et échanger.
La programmation rassemble des artistes, des créateurs, des chercheurs et des passionnés issus de différents horizons afin de proposer une expérience accessible, conviviale et enrichissante pour tous les publics.
Admissibilité
Cet appel s'adresse aux artistes, collectifs, médiateurs culturels, artisans, chercheurs, éducateurs et autres praticiens dont la démarche comporte une dimension créative, sensible ou participative en lien avec les thèmes de l'événement.
Les personnes candidates doivent proposer une activité favorisant la découverte, l'échange, l'expérimentation ou la transmission de savoirs auprès du public.
Les propositions peuvent s'inscrire dans une variété de disciplines et d'approches, pourvu qu'elles entretiennent un lien significatif avec les arts, le vivant, l'environnement, la botanique, le patrimoine ou le territoire. Les propositions doivent répondent à la mission de la Fondation.
Durée
Les activités proposées devront avoir une durée comprise entre 45 et 75 minutes.
Horaire
Les activités devront pouvoir être présentées entre 10 h et 16 h. L'horaire final sera établi en collaboration avec les personnes retenues.
Public cible
Les propositions peuvent s'adresser :
- Au grand public;
- Aux adultes;
- Aux familles;
- Aux enfants;
- Aux adolescents.
Le public visé devra être clairement indiqué dans le dossier.
Lieu
Les activités se dérouleront principalement à l'extérieur ou sous abri léger sur le site de la Jardinerie chez Ben, située au 825 chemin du Fleuve, Les Cèdres. En cas d’annonce de fortes intempéries, l’événement sera reporté.
Autonomie technique
Les propositions doivent être le plus autonomes possible.
Les candidas doivent préciser :
- Le matériel requis;
- Les besoins techniques;
- Les besoins en mobilier ou en aménagement;
- Les besoins particuliers liés à la sécurité ou à l'accessibilité.
Rémunération
La Fondation Hormisdas-Pilon s'engage à offrir une rémunération juste et équitable aux personnes retenues.
Les cachets seront établis en fonction de la nature de la proposition, de sa durée, de son niveau de préparation ainsi que de l'ampleur de l'intervention proposée.
La rémunération sera déterminée en référence aux barèmes reconnus dans le milieu professionnel concerné, notamment les tarifs recommandés par le RAAV-CARFAC ou toute autre grille tarifaire pertinente relevant de la discipline artistique ou culturelle de la personne retenue.
Les personnes retenues bénéficieront également d'une allocation de déplacement. Le montant accordé sera déterminé en fonction de la distance à parcourir pour participer à l'événement, avec une contribution minimale de 50 $.
Critères d'évaluation
Les dossiers seront évalués par un comité de sélection.
Les critères suivants guideront l'analyse :
- Qualité et originalité de la proposition;
- Pertinence par rapport aux objectifs de Culture botanique;
- Capacité à susciter la participation ou l'engagement du public;
- Faisabilité dans le contexte de l'événement;
- Autonomie technique;
- Clarté du projet présenté;
- Contribution à la diversité de la programmation.
Une attention particulière sera accordée aux candidatures provenant de Vaudreuil-Soulanges et des régions avoisinantes.
Dossier de candidature
Les personnes intéressées doivent transmettre un dossier comprenant :
1. Présentation de la proposition
Maximum 500 mots incluant :
- Description de l'activité;
- Objectifs;
- Déroulement prévu;
- Public visé.
2. Biographie
- Courte biographie ou présentation professionnelle (maximum 250 mots).
3. Documentation
Au choix :
- Portfolio;
- Site Web;
- Liens vers des réalisations antérieures;
- Documentation visuelle pertinente.
4. Informations techniques
- Durée de l'activité;
- Nombre maximal de participants (s'il y a lieu);
- Besoins matériels;
- Besoins techniques;
- Besoins particuliers.
5. Budget sommaire
- Cachet demandé;
- Frais de matériel (s'il y a lieu).
Échéancier
- Date limite de dépôt : 5 juillet 2026 à 23 h 59
- Évaluation des dossiers par le comité de sélection : du 6 au 9 juillet 2026
- Annonce des résultats : au plus tard le 10 juillet 2026
Toutes les personnes ayant soumis un dossier, qu’elles soient sélectionnées ou non, seront informées des résultats par courriel.
Dépôt des candidatures
Les dossiers doivent être transmis par courriel à Émilie Léger, agente de liaison : emilie@fondationhormisdaspilon.org
Objet du courriel :
Culture botanique 2026 – Appel de dossiers
Pour toute question concernant l'appel, veuillez communiquer avec Émilie Léger.
La Fondation Hormisdas-Pilon remercie toutes les personnes qui prendront le temps de soumettre une proposition et se réjouit de découvrir des projets qui contribueront à faire de Culture botanique une journée inspirante, rassembleuse et ancrée dans notre milieu.
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