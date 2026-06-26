Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.
En continu
Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026
Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre
Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;
Vendredi 26 juin
Ville de Hudson
Quoi: Soirée ados;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, J0P 1P0, Canada);
Quand: 16 h à 22 h;
Ville de Hudson
Quoi: Auditions du Panto;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, J0P 1P0, Canada);
Quand: 19 h;
Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Lancement du livre Je sais ce que l'amour n'est pas;
Où: Hôtel MOCO ( 40 avenue du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6S 3L6, Canada);
Quand: 17 h à 20 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Spectacle de This side up;
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 19 h 30;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Festival de cirque;
Où: rue Jeannotte
Quand: 11 h à 23 h;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Concert de Anthony Lovison;
Où: Espace des Muses
Quand: 19 h à 22 h;
Samedi 27 juin
Ville de Hudson
Quoi: Auditions du Panto;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, J0P 1P0, Canada);
Quand: 10 h à 16 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Spectacle de Coco Rose;
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 19 h 30;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Festival de cirque;
Où: rue Jeannotte
Quand: 11 h à 19 h 30;
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Soirée de lutte avec New Outlaws Wrestling suivie d'une prestation de DJ Robb Spencer;
Où: Espace des Muses
Quand: 19 h à 22 h;
Municipalité de Les Coteaux
Quoi: Samedis Zen au canal;
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre
Ville de Saint-Lazare
Quoi: Fête Gauloise à la Ferme Brasserie Schoune;
Où: 2075 chemin Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe, Québec, J0P 1XO;
Quand: Midi;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Festival Errances 2026;
Où: parc 405 (405 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 2M7, Canada)
Quand: 12 h à18 h;
Dimanche 28 juin:
Ville de Hudson
Quoi: Auditions du Panto;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, J0P 1P0, Canada);
Quand: 9 h à midi;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Festival de cirque;
Où: rue Jeannotte
Quand: 11 h à 17 h;
Ville de Vaudreuil-Dorion
Quoi: Festival Errances 2026;
Où: parc 405 (405 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 2M7, Canada)
Quand: 12 h à18 h;
Ville de Coteau-du-Lac
Quoi: Dimanches sportifs à L'Embouchure ( activités familiales);
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);
Quand: 11 h;
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