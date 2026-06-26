Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine.

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots

Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion

Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo

Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges

Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée;

Vendredi 26 juin

Ville de Hudson

Quoi: Soirée ados;

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, J0P 1P0, Canada);

Quand: 16 h à 22 h;

Ville de Hudson

Quoi: Auditions du Panto;

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, J0P 1P0, Canada);

Quand: 19 h;

Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Quoi: Lancement du livre Je sais ce que l'amour n'est pas;

Où: Hôtel MOCO ( 40 avenue du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6S 3L6, Canada);

Quand: 17 h à 20 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Spectacle de This side up;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 19 h 30;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Festival de cirque;

Où: rue Jeannotte

Quand: 11 h à 23 h;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Concert de Anthony Lovison;

Où: Espace des Muses

Quand: 19 h à 22 h;

Samedi 27 juin

Ville de Hudson

Quoi: Auditions du Panto;

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, J0P 1P0, Canada);

Quand: 10 h à 16 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Spectacle de Coco Rose;

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 19 h 30;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Festival de cirque;

Où: rue Jeannotte

Quand: 11 h à 19 h 30;

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Soirée de lutte avec New Outlaws Wrestling suivie d'une prestation de DJ Robb Spencer;

Où: Espace des Muses

Quand: 19 h à 22 h;

Municipalité de Les Coteaux

Quoi: Samedis Zen au canal;

Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau

Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ville de Saint-Lazare

Quoi: Fête Gauloise à la Ferme Brasserie Schoune;

Où: 2075 chemin Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe, Québec, J0P 1XO;

Quand: Midi;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Festival Errances 2026;

Où: parc 405 (405 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 2M7, Canada)

Quand: 12 h à18 h;

Dimanche 28 juin:

Ville de Hudson

Quoi: Auditions du Panto;

Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, J0P 1P0, Canada);

Quand: 9 h à midi;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Festival de cirque;

Où: rue Jeannotte

Quand: 11 h à 17 h;

Ville de Vaudreuil-Dorion

Quoi: Festival Errances 2026;

Où: parc 405 (405 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 2M7, Canada)

Quand: 12 h à18 h;

Ville de Coteau-du-Lac

Quoi: Dimanches sportifs à L'Embouchure ( activités familiales);

Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada);

Quand: 11 h;