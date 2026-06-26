Nous joindre
Publicité
Culturel

Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?

Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Photo: Archives Néomédia

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. 

En continu

Exposition MOSA - La fête des mots
Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion
Quand: À voir jusqu'en 2026

Samedis Zen au canal
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ici & Ailleurs - Expo Groupe Passion Photo 
Où: Musée régional de Vaudreuil-Soulanges
Quand: Jusqu'au 6 septembre 2026 pendant les heures d'ouverture du Musée; 

Vendredi 26 juin 

Ville de Hudson
Quoi: Soirée ados;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, J0P 1P0, Canada); 
Quand: 16 h à 22 h; 

Ville de Hudson
Quoi: Auditions du Panto; 
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, J0P 1P0, Canada); 
Quand: 19 h; 

Ville de Salaberry-de-Valleyfield
Quoi: Lancement du livre Je sais ce que l'amour n'est pas; 
Où: Hôtel MOCO ( 40 avenue du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield, Québec, J6S 3L6, Canada); 
Quand: 17 h à 20 h; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Spectacle de This side up;
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 19 h 30; 

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Quoi: Festival de cirque; 
Où: rue Jeannotte 
Quand: 11 h à 23 h; 

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Concert de Anthony Lovison; 
Où: Espace des Muses
Quand: 19 h à 22 h; 

Samedi 27 juin

Ville de Hudson
Quoi: Auditions du Panto;
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, J0P 1P0, Canada); 
Quand: 10 h à 16 h; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Spectacle de Coco Rose; 
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 19 h 30; 

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Quoi: Festival de cirque; 
Où: rue Jeannotte 
Quand: 11 h à 19 h 30; 

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Soirée de lutte avec New Outlaws Wrestling suivie d'une prestation de DJ Robb Spencer; 
Où: Espace des Muses
Quand: 19 h à 22 h; 

Municipalité de Les Coteaux
Quoi: Samedis Zen au canal; 
Où: Parc Thomas-Monro/Louis-Stanislas-Pariseau
Quand: Tous les samedis de 9 h 30 à 10 h 30 du 30 mai au 10 octobre

Ville de Saint-Lazare
Quoi: Fête Gauloise à la Ferme Brasserie Schoune; 
Où: 2075 chemin Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe, Québec, J0P 1XO; 
Quand: Midi; 

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Quoi: Festival Errances 2026;  
Où: parc 405 (405 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 2M7, Canada)
Quand: 12 h à18 h; 

Dimanche 28 juin: 

Ville de Hudson
Quoi: Auditions du Panto; 
Où: Centre communautaire Stephen F. Shaar (394 rue Main, Hudson, Québec, J0P 1P0, Canada); 
Quand: 9 h à midi; 

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Quoi: Festival de cirque; 
Où: rue Jeannotte 
Quand: 11 h à 17 h; 

Ville de Vaudreuil-Dorion 
Quoi: Festival Errances 2026;  
Où: parc 405 (405 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 2M7, Canada)
Quand: 12 h à18 h; 

Ville de Coteau-du-Lac 
Quoi: Dimanches sportifs à L'Embouchure ( activités familiales); 
Où: L'Embouchure (20 chemin du Fleuve, Coteau-du-Lac, J0P 1B0, Québec, Canada); 
Quand: 11 h; 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?
CulturelPublié le 7 septembre 2026

Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?

En ce lundi 7 septembre, des milliers de travailleurs de Vaudreuil-Soulanges, et du Canada, ont pu profiter d’un jour de repos aux côtés de leurs proches en raison de la fête du Travail. Connaissez-vous l’origine de cette journée fériée qui se tient annuellement le premier lundi du mois de septembre? L’initiative de cette journée de ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Marie-Claude Pilon