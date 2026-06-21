Nous joindre
Publicité
Culturel

Festival d'arts vivants de Vaudreuil-Dorion

Errances battra son plein les 27 et 28 juin

Errances battra son plein les 27 et 28 juin
Photo: Crédit photo: Christian Gonzalez

En lien avec le festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, l'administration municipale invite les amateurs d'arts vivants à les célébrer lors du weekend prochain. Au menu, des prestations et des univers où les arts prennent vie.

Plus précisément, le festival Errances accueillera six prestations réparties en deux après-midi au 9, rue Jeannotte à Vaudreuil-Dorion. Gratuites, ces performances se veulent aussi variées que surprenante.

En effet, les visiteurs pourront assister autant à du chant arabe, qu'à du théâtre très physique et des arts s'apparentant à des prestations circassiennes. Les détails pour la programmation des deux jours se trouvent ici et ici.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?
CulturelPublié le 7 septembre 2026

Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?

En ce lundi 7 septembre, des milliers de travailleurs de Vaudreuil-Soulanges, et du Canada, ont pu profiter d’un jour de repos aux côtés de leurs proches en raison de la fête du Travail. Connaissez-vous l’origine de cette journée fériée qui se tient annuellement le premier lundi du mois de septembre? L’initiative de cette journée de ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Christopher Chartier-Jacques