Errances battra son plein les 27 et 28 juin

En lien avec le festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, l'administration municipale invite les amateurs d'arts vivants à les célébrer lors du weekend prochain. Au menu, des prestations et des univers où les arts prennent vie.

Plus précisément, le festival Errances accueillera six prestations réparties en deux après-midi au 9, rue Jeannotte à Vaudreuil-Dorion. Gratuites, ces performances se veulent aussi variées que surprenante.

En effet, les visiteurs pourront assister autant à du chant arabe, qu'à du théâtre très physique et des arts s'apparentant à des prestations circassiennes. Les détails pour la programmation des deux jours se trouvent ici et ici.