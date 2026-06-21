Festival d'arts vivants de Vaudreuil-Dorion
Errances battra son plein les 27 et 28 juin
En lien avec le festival de cirque de Vaudreuil-Dorion, l'administration municipale invite les amateurs d'arts vivants à les célébrer lors du weekend prochain. Au menu, des prestations et des univers où les arts prennent vie.
Plus précisément, le festival Errances accueillera six prestations réparties en deux après-midi au 9, rue Jeannotte à Vaudreuil-Dorion. Gratuites, ces performances se veulent aussi variées que surprenante.
En effet, les visiteurs pourront assister autant à du chant arabe, qu'à du théâtre très physique et des arts s'apparentant à des prestations circassiennes. Les détails pour la programmation des deux jours se trouvent ici et ici.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...LIRE LA SUITE
Connaissez-vous l’origine de la fête du Travail au Canada ?
En ce lundi 7 septembre, des milliers de travailleurs de Vaudreuil-Soulanges, et du Canada, ont pu profiter d’un jour de repos aux côtés de leurs proches en raison de la fête du Travail. Connaissez-vous l’origine de cette journée fériée qui se tient annuellement le premier lundi du mois de septembre? L’initiative de cette journée de ...LIRE LA SUITE
Quoi faire en fin de semaine dans la région de Vaudreuil-Soulanges - Valleyfield?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront dans la région au cours de la fin de semaine. En continu Exposition MOSA - La fête des mots Où: Parc-nature Harwood - Vaudreuil-Dorion Quand: À voir jusqu'en 2026 Samedis Zen au canal Où: Parc ...LIRE LA SUITE