Le Prix Reynald-Piché remis à la Campivallensienne Denise Biron

De gauche à droite, on retrouve monsieur Jean-François Gendron, maire de Saint-Stanislas-de-Kostka et membre du Conseil de la culture de la MRC de Beauharnois-Salaberry, Eric Filiatreault, président du conseil de la culture de la MRC de Beauharnois-Salaberry, madame Denise Biron, récipiendaire du prix Raynald-Piché, monsieur Miguel Lemieux, préfet de la MRC de Beauharnois-Salaberry et maire de Salaberry-de-Valleyfield, monsieur Lucien Thibault, maire de Saint-Urbain-Premier et membre du Conseil de la culture de la MRC de Beauharnois-Salaberry, madame Tania Perlini, coordonnatrice du développement culturel à la MRC de Beauharnois-Salaberry

Le milieu culturel de la région s’est réuni le lundi 15 juin en soirée au Cabaret d’Albert, chez Valspec, pour le rendez-vous annuel orchestré par la MRC de Beauharnois- Salaberry et son conseil de la culture. Pour l’occasion, l’endroit était transformé en plateau de tournage pour l’émission (fictive!) « Moutarde Chouchou », un clin d’œil humoristique aux émissions de variété des années 60. Plusieurs artistes, organismes et partenaires du milieu étaient rassemblés pour cette soirée d’échanges rythmée par diverses prestations artistiques et remises de prix.

« Cet événement annuel démontre à quel point la culture est un pilier de notre vitalité régionale. Hier soir, non seulement nous avons célébré le talent de nos artistes, mais aussi la richesse et la vitalité exceptionnelle de notre territoire. Notre culture bouge, elle résonne, et elle est un vecteur de fierté pour l’ensemble des citoyens de la MRC de Beauharnois- Salaberry », a souligné Miguel Lemieux, préfet de la MRC de Beauharnois- Salaberry et maire de Salaberry-de-Valleyfield.

« Je suis ravi du grand succès de cette soirée! Ce rendez-vous est assurément un incontournable pour notre milieu culturel. Voir autant d’artistes, d’organismes et de partenaires réunis pour échanger, créer des liens et célébrer ensemble est la preuve de la force de notre réseau », s’est réjoui monsieur Eric Filiatreault, président du conseil de la culture de la MRC de Beauharnois-Salaberry.

Hommage à Denise Biron

Lors de cette soirée, la MRC de Beauharnois-Salaberry a procédé à la remise officielle du prestigieux prix Reynald-Piché à madame Denise Biron. Véritable icône de la culture pop des années 60, révélée au sein du célèbre trio Les Milady’s (interprètes des succès Sugartown et Monsieur Dupont), madame Biron cumule plus de 30 ans d’une prestigieuse carrière. Elle a notamment été choriste pour Jean Lapointe durant plusieurs années, ce qui l’a menée jusqu’à la mythique scène de l’Olympia de Paris.

En recevant cet hommage, madame Biron marque l’histoire du prix en devenant la première récipiendaire issue de l’univers de la musique et en étant la troisième femme à remporter cette distinction. En plus d'une bourse de 1 000 $, elle s’est vu remettre une œuvre originale de l’artiste Reynald-Piché.

Pour le plus grand plaisir des invités, la lauréate est montée sur scène pour interpréter avec émotion la pièce C’est dans les chansons de son grand complice, Jean Lapointe.

Plein feu sur la relève locale

Toujours soucieuse d’encourager la pratique artistique chez les jeunes talents, la MRC, en partenariat avec la Fondation du Cégep de Valleyfield, a profité de l'occasion pour remettre les Prix de la relève à deux finissantes qui se sont illustrées par la qualité de leurs créations : Bianca Larocque, diplômée du programme Arts, lettres et communication et Jade Pinel, diplômée du programme Arts visuels. D’ailleurs, le public est invité à découvrir l'univers de Jade Pinel, dont les œuvres sont actuellement exposées à la galerie Marie et Pierre Dionne, située à même les bureaux de la MRC de Beauharnois-Salaberry.

La MRC, moteur du développement culturel

La MRC de Beauharnois-Salaberry continue de jouer un rôle stratégique et essentiel sur son territoire. En réunissant, conseillant et soutenant activement les actrices et acteurs culturels, elle bonifie l'offre locale grâce à des projets et des programmes complémentaires qui font rayonner la région. En 2026, grâce à son Entente de développement culturel, en partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications, la MRC aura remis 82 000 $ aux récipiendaires des appels de projets suivants :

- Soutien aux initiatives culturelles;

- Résidence d’artiste « Lire. Penser. Créer. Pour une démocratie vivante »;

- Art et mouvement pour une retraite cré-active;

De plus, la MRC a remis 106 150 $ en bourses dans le cadre de l’Entente territoriale pour les arts et les lettres en Montérégie. Enfin, la MRC aura investi un montant de 85 000 $ à travers ses différents projets culturels au bénéfice de la population de la MRC.