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401-110-26-R1857.13

Services professionnels de surveillance d’aménagement de terrains de basket-ball au 2530, rue Paul-Gérin-Lajoie

durée 07h15
13 août 2026
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Appel d’offres 

401-110-26-R1857.13
Titre

Services professionnels de surveillance d’aménagement de terrains de basket-ball au 2530, rue Paul-Gérin-Lajoie
Date et heure d’ouverture 31 août 2026, à 11:00:00
Informations supplémentaires  soumissions@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca
Documents Les personnes intéressées par ce contrat doivent se procurer les documents de soumission, à compter du  13 août 2026, auprès du Service électronique d’appels d’offres (SEAO) soit par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856 6600, ou en consultant le site Web  www.seao.ca

 

ADJUDICATION

La Ville de Vaudreuil-Dorion ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais, ni aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.

DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce douzième (12e) jour du mois d'août deux mille vingt-six (2026).

Dominique Fréchette
Agente de bureau - Approvisionnement

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