401-110-26-R 1857.12
Aménagement de terrains de basket-ball au 2530, chemin Paul-Gérin-Lajoie
|Appel d’offres
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401-110-26-R1857.12
|Titre
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Aménagement de terrains de basket-ball au 2530, chemin Paul-Gérin-Lajoie
|Date et heure d’ouverture
|31 août 2026, à 11:00:00
|Garantie de soumission
|10% de la valeur totale de la soumission
|Informations supplémentaires
|soumissionsst@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca.
|Documents
|Les personnes intéressées par ce contrat doivent se procurer les documents de soumission, à compter du 13 août 2026, auprès du Service électronique d’appels d’offres (SEAO) soit par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856 6600, ou en consultant le site Web www.seao.ca
ADJUDICATION
La Ville de Vaudreuil-Dorion ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais, ni aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce douzième (12e) jour du mois d'août deux mille vingt-six (2026).
Carolina Castellanos, PMP
Contrôleuse de projets – Service du génie et de l’environnement