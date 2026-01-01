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Avis de clôture d'inventaire

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6 août 2026
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AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
(ARTICLE 795 C.c.Q.)

Prenez avis qu’à la suite du décès de Martin LÉVESQUE survenu le 6 avril 2026, en son vivant domiciliée au 2699 Boulevard Perrot, Notre-Dame-de-L’Île-Perrot, province de Québec, J7W 2P1, un inventaire des biens de la défunte a été fait par Benoit LEVESQUE, liquidateur, en date du 3 juillet 2026. 

Cet inventaire peut être consulté par les intéressés à l’étude de Me Georgica RADEANU, notaire, 475, 23e Avenue, Ville de L’Île Perrot, Québec, J7V 4N3.
Donné ce 14e jour de juillet 2026.

Me Georgica RADEANU, notaire
 

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