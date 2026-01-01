AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE

(ARTICLE 795 C.c.Q.)

Prenez avis qu’à la suite du décès de Normand ROZON survenu le 30 janvier 2026, en son vivant domiciliée au 276 Montée Sagala, L’Île-Perrot, province de Québec, J7V 3C9, un inventaire des biens de la défunte a été fait par Karl ROZON, liquidateur, en date du 15 mai 2026.



Cet inventaire peut être consulté par les intéressés à l’étude de Me Georgica RADEANU, notaire, 475, 23e Avenue, Ville de L’Île Perrot, Québec, J7V 4N3.

Donné ce 7e jour de juillet 2026.

Me Georgica RADEANU, notaire

