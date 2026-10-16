La CCIVS dévoile son conseil d’administration 2026-2027

À la suite de son assemblée générale annuelle du 23 septembre et de la première séance du nouveau conseil tenue le 14 octobre, la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) confirme la composition de son conseil d’administration 2026-2027. Formé de 11 administrateurs issus de secteurs variés, le conseil sera présidé par Pedro Lopez-Coderre, de Solutions M.

Le nouveau conseil combine continuité et nouvelles expertises, avec notamment l’arrivée de Maxim Frenette, Jean-Claude Piché et Benjamin Prince. Lors de sa première séance, le conseil a également confirmé Mélanie Bossé à la vice-présidence, Jean-Claude Piché à la trésorerie et Simon Fournier au secrétariat.

« Je suis heureux de pouvoir compter sur un conseil d’administration aussi diversifié et engagé. Nous avons une année importante devant nous. Notre priorité sera de poursuivre la consolidation financière de la CCIVS, de donner suite au travail de planification amorcé l’an dernier et finalement de renforcer nos liens avec les entreprises, les organismes et les partenaires de Vaudreuil-Soulanges », indique le nouveau président.

Composition du conseil d’administration 2026-2027:

- Présidence: Pedro Lopez-Coderre - Solutions M;

- Vice-présidence: Mélanie Bossé - Prospère Services Financiers;

- Trésorerie: Jean-Claude Piché - Les Systèmes Électriques d’Arc;

- Secrétariat: Simon Fournier - SPS Avocats;

-Administrateurs:

- Éric Bellegarde - Centre d’entraînement MPN;

- Édith Courval - Les Manifestes;

- Maxim Frenette – Groupe HRA/FAA;

- Julie Proulx - Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges;

- Philippe Roy - Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV);

- Chloé Rousseau - Transport J.R. Cyr & Fils Inc;

Un conseil représentatif du milieu économique régional

La nouvelle composition du conseil d’administration réunit des entrepreneurs, des professionnels et des gestionnaires issus de secteurs variés de l’économie de Vaudreuil-Soulanges. Cette diversité d’expertises permettra à la CCIVS de demeurer près des réalités vécues par ses membres et de poursuivre son rôle de rassembleur et de porte-voix de la communauté d’affaires régionale.

Au cours de la prochaine année, le conseil entend notamment contribuer à renforcer les liens avec les entreprises du territoire, soutenir le développement économique régional et faire progresser les grands enjeux qui influencent directement la capacité des entreprises à croître, investir et créer de l’emploi.

« La force de ce nouveau conseil, c’est la diversité de ses expertises et sa proximité avec le terrain. Ensemble, nous voulons être encore plus utiles aux entreprises et plus influents sur les enjeux économiques de Vaudreuil- Soulanges », conclut Frédérick Perrier, directeur général de la CCIVS.