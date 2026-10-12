Et si vos émotions vous aident à décider ?

Quand vous prenez une décision, êtes-vous plutôt rationnel ou émotionnel?

La plupart d'entre nous se disent logiques. On regarde les faits, on pèse le pour et le contre, puis on décide. C'est du moins ce qu'oin pense.

Antonio Damasio, neuroscientifique reconnu pour ses travaux sur les émotions et la prise de décision, a fait une découverte fascinante. Il a étudié des personnes dont la partie du cerveau qui relie les émotions au raisonnement avait été endommagée. Ces personnes analysaient parfaitement une situation et en comprenaient tous les aspects logiques. Pourtant, elles n'arrivaient plus à prendre la moindre décision, même pour des choses toutes simples. Il leur manquait l'émotion.

Damasio a démontré qu'on utilise la logique pour analyser, mais qu'au moment de choisir et d'agir, c'est l'émotion qui nous pousse à trancher. Nos émotions ne sont donc pas un obstacle à la décision. Elles en sont une clé.

Attention, ça ne veut pas dire se laisser guider par un coup de colère, de peur ou de frustration. Il s'agit plutôt de reconnaître ce qu'on ressent, de comprendre pourquoi on le ressent, puis d'en tenir compte dans notre réflexion. Nos émotions nous informent. Elles nous disent ce qui est important pour nous ou pour notre équipe, et elles nous aident à mesurer l'impact de nos choix. Ce n'est pas l'émotion qui décide à notre place. C'est elle qui éclaire la décision.

Je vous propose un petit exercice.

Imaginez que vous êtes 100 % rationnel. Vous ne ressentez ni peur, ni plaisir, ni préférence. Je vous demande de choisir entre un restaurant italien et un restaurant japonais. Allez-y, choisissez avec la logique seulement.

Pas facile, non?

Vous pourriez choisir selon votre budget ou la distance, par exemple. Mais même là, il y a une émotion derrière. Le budget touche à votre sentiment de sécurité. La distance touche à votre fatigue ou à votre envie de simplicité.

Et si vous dites « Moi, je n'ai pas d'émotion là-dedans, je préfère juste le japonais », vous venez justement de dire « je préfère ». Une préférence, c'est une émotion douce. C'est une attirance, un plaisir anticipé. Votre logique ne peut pas mesurer le bon goût, l'ambiance agréable ou le plaisir d'un bon sushi. C'est votre corps et votre cerveau qui le ressentent, souvent sans que vous vous en rendiez compte.

Voilà ce que Damasio voulait démontrer. La logique oriente, mais c'est l'émotion qui fait agir.

La prochaine fois que vous aurez une décision à prendre, arrêtez-vous une minute et demandez-vous ce que vous ressentez face à ce choix, et ce que ça vous dit. Vous pourriez être surpris de tout ce que vos émotions ont à vous apprendre.

Nos émotions nous informent, mais parfois, elles se trompent de message et on se sent attaqué sans raison. Pourquoi prend-on certaines choses si personnel? C’est ce que je vous propose d’explorer dans ma prochaine chronique.