Modernisation du système de gestion des cartes de crédit Desjardins

Les Caisses Desjardins avise leurs membres qu'une période de maintenance du système de gestion des cartes de crédit est en cours jusqu’au 20 octobre. Il est possible de continuer à utiliser une carte de crédit en tout temps pour faire des transactions et des paiements durant cette période.

Les usagers peuvent:

- Effectuez des achats en magasin et en ligne;

- Faire des paiements;

- Utilisez le paiement sans contact et un portefeuille numérique;

- Bénéficiez des mécanismes de lutte contre la fraude;

- Consultez les informations d'un compte de carte de crédit;

Certaines fonctionnalités de votre carte de crédit pourront toutefois être temporairement indisponibles, notamment :

- L'échange de BONIDOLLARS et des remises;

- La modification ou le choix du NIP;

- Les demandes d'augmentation de limite de crédit;

- Certaines demandes de remplacement ou de gestion de carte;

- Le changement d’adresse.

À partir du 19 octobre et pour quelques jours seulement, le solde de la carte de crédit affiché en temps réel sur les plateformes en ligne pourrait ne pas tenir compte de toutes les transactions récentes. Aussi, certaines transactions autorisées, mais pas encore facturées par le marchand, pourraient ne pas apparaître dans le détail de vos transactions pendant quelques jours. Elles continueront d’être traitées normalement et réapparaîtront une fois facturées. Notez que les paiements faits le 19 octobre se refléteront au solde et s’afficheront dans les dernières transactions dans un délai de 24 à 48 heures ouvrables. Aucune action ne sera requise.

Pour tous les détails : desjardins.com/modernisation.